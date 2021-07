Maito ja sianliha halpenevat, tulvat voivat muuttaa tilannetta

Juha Roininen

Keski-Euroopan tulvat vaikuttavat maatalouteen. Kuva viime viikolta hollantilaiselta maissipellolta.

Maitotuotteiden hintojen lasku maailmalla jatkuu.

Viime viikolla Uudessa-Seelannissa järjestetyssä Global Dairy Trade -huutokaupassa hinnat laskivat seitsemännen kerran peräkkäin. Alamäki on nyt jatkunut huhtikuun lopusta lähtien.

Tiistaina hinnat laskivat keskimäärin 2,9 prosenttia kaksi viikkoa aiemmin järjestetyn huutokaupan hinnoista.

Rasvaton maitojauhe halpeni yli viisi prosenttia ja täysmaitojauhe yli kolme. Juuston hinta nousi reilun prosentin.

Analyytikkojen mukaan koronaviruksen deltamuunnoksen leviäminen heikentää nyt markkinoiden näkymiä.

Maaliskuussa huutokaupan hinnat nousivat korkeimmilleen sitten vuoden 2014. Hinnat ovat laskeneet sen jälkeen keskimäärin lähes 10 prosenttia.

Hinnat ovat edelleen pääasiassa viime vuosia korkeammalla, mutta niiden laskun jyrkkyys on yllättänyt.

Euroopassa maidon tuottajahinnat ovat useissa maissa nousseet alkuvuoden ajan. Kesäkuussa EU-maiden keskihinta oli reilut kolme senttiä kilolta vuodentakaista korkeammalla. Suomessa hinta on ollut vakaa.

EU-alueella maidontuotanto on kasvussa, mutta viime viikkojen tulvat Keski-Euroopassa voivat häiritä myös maidontuotantoa, kertoo irlantilainen maatalouslehti Farmers Journal.

Lisäksi Yhdysvaltojen länsirannikolla riehuu maastopalot. Alueella on maidontuotannon keskittymiä.

Lehden mukaan EU:sta eronneessa Britanniassa maidontuotanto vähenee nyt.

Markkinoilla on siis epävarmuutta leikkaantuuko tuotanto vai jatkuuko kasvu. Kysyntäpuolella korona ja siihen liittyvät rajoitukset säilyvät edelleen kestoaiheena.

Sianlihan hinnan lasku Euroopassa on kiihtynyt.

EU:n hintaseuranta yltää viikkoon 28. E-luokan sian keskihinta EU-maissa laski silloin viikossa lähes neljä prosenttia. Keskihinta oli 1,50 euroa kilolta, kun se viikkoa aiemmin oli yli 1,56 euroa.

Kyseisen viikon lopulla Saksasta löytyi afrikkalaista sikaruttoa (ASF) ensimmäistä kertaa sikaloista. Sen vaikutukset ei vielä näissä hintatilastoissa näy.

Suomessa hinta on laskenut alle 1,58 euron kilolta. Se on kahdeksan prosenttia heikompi hinta kuin vuosi sitten. Kuukaudessa laskua on tullut noin prosentin verran.

Saksassa tuottajahinta oli heinäkuun puolivälissä 1,51 euroa kilolta ja Tanskassa 1,62 euroa. Molemmissa maissa hinta on laskenut viime viikot.

Myös porsaan hinta laskee Euroopassa.

Kiinassa sianlihan hinta on laskenut kesällä, mikä heijastuu maailmanmarkkinoille. Viime viikolla Kiinassa oli tulvia. Niiden vaikutuksista maatalouteen ja markkinoihin on vasta vähän tietoa.

Viljamarkkinat sahasivat viime viikolla edestakaisin. Uuteen satoon liittyy paljon epävarmuutta Pohjois-Amerikan, Brasilian ja Venäjän kuivuuden takia. Lisäksi Euroopassa ja Kiinassa on tulvia, jotka ovat tuhonneet satoa.

Toisaalta viljan kysyntä näyttää maailmanmarkkinoilla rauhoittuneen. Tasaisempi kysyntä on siten vaimentanut satoriskien tuomaa nostetta hintoihin. Kuivuuden tuomat riskit ovat jo olleet ainakin osittain viikkoja tiedossa ja siten jo hinnoissa mukana.

Ranskassa puinnit ovat sateiden takia viivästyneet tavanomaisesta. Se on viivästyttänyt laivauksia maasta. Sään odotetaan nyt poutaantuvan Keski-Euroopassa.

Tällä viikolla satonäkymistä on lisätietoa tulossa. Maanantaina EU:n satoennusteita laativa Mars-yksikkö julkaisee kuukausiraporttinsa. Torstaina odotetaan Kansainvälisen viljaneuvoston IGC:n tuoretta ennustetta maailman viljasadosta ja kysyntämääristä.

Perjantai-iltapäivästä lähin vehnäfutuuri oli Pariisin hyödykepörssissä noin 212 euroa tonnilta. Rapsin noteeraus oli 529 euroa.

Öljyntuottajamaat ovat sopineet lisäävänsä tuotantoaan. Sen odotetaan laskevan öljyn hintaa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi viime viikolla Opec-maiden ja Venäjän sopineen tarjonnan lisäämisestä elokuusta alkaen.

Raakaöljyn hinta on kesällä noussut korkeimmilleen sitten syksyn 2018.

BBC:n mukaan päätös vaikuttaa myös polttoaineiden hintaan laskevasti. Niidenkin hinnat ovat nousseet reippaasti.

Viime vuonna öljymaat leikkasivat tuotantoaan huomattavasti, kun koronapandemia pysäytti kulutuksen ja romahdutti hintoja.

Brent-laadun raakaöljyn hinta ylitti heinäkuun alussa 77 dollaria tynnyriltä.

Viime viikolla hinta liikkui 68–74 dollarin välillä.

Lue myös:

MT vieraili pahoin kärsineillä tulvapelloilla Alankomaissa – "Kollegani on menettänyt tulvien takia 90 hehtaaria perunaa", paikallinen viljelijä kertoo