Maatilan hiilivirrat näkyviksi – "hiililaskuri voi olla faktoihin perustuva vastaisku mollaajille"

Petteri Kivimäki

Maanviljelijä Timo Kalima on kokeillut MTK:n hiililaskuria.

MTK julkaisi heinäkuun alussa maatilojen käyttöön hiilivirtalaskurin, joka arvioi maaperään sitoutuvan hiilen lisäksi lyhytaikaisiin varastoihin eli kasvintähteisiin ja satoon sitoutuvan hiilen määrää.

MTK:n mukaan ilmastotekoja tehdään maatiloilla yhä enemmän. Käytännössä ilmastoteot tarkoittavat maatiloilla muun muassa satotasojen kasvattamista paikkakohtaisilla viljelymenetelmillä.

MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola sanoo, että viljelijöiden oikeudenmukaisuuden kannalta on tärkeää saada maatalouden hiilivirrat näkyviksi.

"Tällä hetkellä laskurissa ei vielä ole mukana maalajien tai eri viljelymenetelmien kertoimia. Niitä tutkitaan vielä", Pietola kertoo.

Hiililaskuria on kehitetty lähes kaksi vuotta.

"Laskuri toimii herättäjänä. Meillä on selkeästi tiedonvaje maatalouspäästöistä, ja tämä auttaa meitä pääsemään oikeaan suuntaan."

Tärkeimpänä maatalouden päästöjen kannalta Pietola pitää sitä, että tuotetaan mahdollisimman paljon ruokaa mahdollisimman pienillä päästöillä.

"Maankäytön pitäisi olla tehokasta. Kun kylvetään, kylvö pitäisi tehdä hyväkuntoiseen maahan, jotta sato olisi mahdollisimman hyvä. Jos maaperä on huonossa kunnossa, se pitäisi jättää lepäämään", Pietola sanoo.

"Yleisesti näen, että Suomen maatalous on menossa hyvään suuntaan, viljelykierrot lisääntyvät ja maanmuokkaus on vähentynyt. Maataloudella on omat päästönsä eikä niitä pidä kieltää. Pellon päästöt on kuitenkin laskettava suhteessa kasvien vuotuiseen hiilensidontaan, jota laskuri avaa."

Pietolan mukaan viljelijät ymmärtävät maatalouden päästöjä sekä kasvien hiilensidonnan, mutta tieto pitää saada myös muille ihmisille.

Laukaalainen viljelijä Timo Kalima sanoo, että maataloutta on mollattu päästöjen takia tarpeeksi. "Uusi hiililaskuri voi olla tilatason faktoihin perustuva vastaisku mollaajille."

Kalima sanoo, että viljelijät pyrkivät muiden ihmisten tapaan vähentämään päästöjä. Tavoite on yhteinen. "Laskurin kautta viljelijät voivat pohtia omia viljelytoimiaan ja niiden ilmastoystävällisyyttä."

"Laskuri ottaa huomioon koko maatilan hiilivirrat. Myös metsät otetaan huomioon. En kuitenkaan sekoittaisi eri tuotantosuuntia toisiinsa", sanoo Kalima.

"Hiililaskuri on hyvä alku", sanoo maatalousyrittäjä Kati Partanen Iisalmesta. Hän ilmoittautui hiililaskurin pilottiryhmään kiinnostuksesta tilakohtaisia päästöjä kohtaan.

Partanen kertoo, että hänen tilansa on hiilinielun puolella sekä satoon ja kasvijätteisiin sitoutuvan hiilen että metsäomistusten takia.

Hiilensitomiskeinoista tilalla on käytössä vaihteleva viljelykierto. "Meillä on viljelykierrossa mukana heinä- ja ympäristönurmia, öljykasveja, hernettä ja viljaa."

Laskuri tuo hyvin esiin sen, että maataloudesta ei tule vain päästöjä. Maahan myös sitoutuu hiiltä. "Maatalous on jo pitkän ollut pahiksen roolissa. Nyt meillä on jotain kättä pidempää, jolla voidaan osoittaa, että se ei pidä paikkansa", Partanen sanoo.

"Laskuri herättää ajattelemaan, että mitä voisi tehdä vielä paremmin. Tiedonjano ei loppunut tähän", Partanen kertoo.

Puna-apilaa ja timoteitä kasvava viherkesanto on tärkeä hiilensitoja.