Puinnit ovat päässeet vauhtiin – lähetä oma kuvasi ja kerro, millainen sato on

Antsepän tilalla Lohjalla rukiit on jo puitu. Herneen puinti alkoi tänään tiistaina.

Satu Lehtonen

Tuomo Saloniemi pui tiistaina hernettä Lohjan Oinolassa.

Vain kymmenen kilometrin ajomatka Lohjan Saukkolan seudulla, ja näköpiiriin osuu kolme puimuria. Puinnit ovat täällä toden teolla alkaneet.

Kuivuuttaan pölisevällä pellolla pui hernettä Antsepän tilan vanha isäntä Tuomo Saloniemi, kohta 80.

"Rukiit on jo puitu, ja hernettä aloiteltiin tänään", Saloniemi kertoo.

Hän arvelee, että luomuruista kertyi pari tonnia hehtaarilta tai hiukan yli. Kasvustot olivat hyvän näköisiä, mutta jyvä jäi pieneksi.

Jo syksy oli rukiille hankala, ja se oli lopulta kylvettävä liian märkään maahan. Talvituhoja ei onneksi tullut.

"Ja siten oli tämä erikoinen kevät!"

Tiistaina puitu herne kylvettiin tämänvuotisista kasvustoista ensimmäisenä. "Nämä saivat keväällä 111 milliä vettä ja kuorettuivat", kertoo paikalle kiirehtinyt nykyinen isäntä Jussi Saloniemi. Hän on ehtinyt huolestua, miksi puimuri on pysähtynyt pellon tienpuoleiseen kulmaan.

Tuomo Saloniemi toteaa, että herne on tällä lohkolla paikoin oikeinkin hyvää. Viereinen lohko on kylvetty herneelle samana päivänä, ja siellä on kohtia, joille ei ehkä kannata puimuria viedäkään.

Kaurasta vanha isäntä on eniten huolissaan. "Se saattaa tuottaa pettymyksen."

Maalajilla on tänä vuonna iso merkitys. Tuomo Saloniemi toteaa, että multamaa antaa aina satoa, mutta savimaat ovat hankalia. Orastumisessa oli ongelmia ja kevään kuivuus on rokottanut savipeltoja pahimmin.

Isä lähtee jatkamaan puintia ja poika jää vielä rupattelemaan.

Tänä vuonna puinnit ovat harvinaisen aikaisessa, Jussi Saloniemi toteaa. "Kohta on puitu jo 40 hehtaaria – ei tähän aikaan ole koskaan ennen oltu näin pitkällä."

Viljan puintikosteus on alhainen. Se tietää säästöä kuivauskustannuksissa.

Jussi Saloniemi kertoo siirtyneensä luomuun 2010. "Ei minulla ole luomuun isoa ideologista paloa, mutta ruiskun kanssa pyöriessä tuli riittämättömyyden tunne. Kesäiset aamuyöt ovat kauniita, mutta sitä kemikaalien käryä en kaipaa."

Siihen aikaan luomuviljan hinta oli vakaampi kuin tavanomaisen, mutta nykyään sitä etua ei ole. Myös luomuviljan hinnanmuutoksista on tullut nopeita ja rajuja.

Antsepän tilalla on hevosia, mutta karjaa ei ole ollut aikoihin. Ennen kuin nyt. Jos katsot kuvaa oikein tarkkaan, näet taustalla kaksi valkeaa pilkkua. Ne ovat isännän isänpäivälahjaksi saamat kaksi lapinlehmää.

