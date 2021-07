Kuiva kesä tuottaa haasteita mikkeliläisen Taneli Pajusen maitotilalla — onneksi apuna häärää puolitoistavuotias Aino-tytär

Erinomaista ensimmäistä rehusatoa on kuivuuden takia seuraamassa heikko toinen sato.

Carolina Husu

Taneli Pajusen apurina traktorin ratissa toimii perheen nuorimmainen Aino. Puolitoistavuotias vuotta vanha viljelijälupaus ei ole moksiskaan kotitilan melskeistä.

Taneli Pajusen maitotilalla Etelä-Savossa Mikkelin Pajulankylällä kärsitään hellekesän vitsauksista. Kuivuus on rokottanut kasvua siihen malliin, ettei karjalle ei tahdo riittää laitumilla syömistä.

”Meilläkin on paljon kallionpäällys-peltoja, niistä palaa heinä ensimmäisenä. Umpilehmät kyllä pärjää, niille viedään lisäruokintaa. Lypsäviä ruokitaan reilusti navettaan laitumen lisäksi.”

Pajusen laskujen mukaan sadetta on tullut juhannuksen jälkeen vain kolmisen milliä.

”Se ei auta vaikka apulantaa laittaisi, kun ei se liukene.”

Ruokittavaa Pajusen tilalla riittää.

”Tässä on lypsypaikkoja 53 kappaletta. Umpilehmät ja hiehot on tuolla kylmäpihatossa. Kun nuorkarja ja lehmät lasketaan yhteen, niin vähän päälle sata päätä on yhteensä.”

Maataloutta Pajuset ovat harjoittaneet Pajulankylällä jo ainakin vuodesta 1619 asti.

"Kymmenen vuotta sitten meillä toteutettiin sukupolvenvaihdos, olen maaseutukeskusten liiton kunniakirjan mukaan 15. isäntä Pajusen tilalla. Tilan historia saattaa ulottua jopa 1500-lukua pitemmälle, mutta kirkonkirjat menevät ruotsiin", Pajunen muistelee.

Potentiaalisia jatkajia sukutilan toiminnalle löytyy jatkossakin. Pajusen kolmesta tyttärestä nuorimmainen, puolitoistavuotias Aino, ei ole moksiskaan pelloilla laiduntavista lehmistä. Etenkin traktorin hytti on orastavalle maitotilalliselle mieluinen paikka. Aino toimiikin usein isänsä apukuskina, jos tilan pihapiirissä on töitä traktorille.

Rehusadon osalta kesä on ollut kaksijakoinen. Ensimmäinen rehusato oli Pajusen mukaan huippuluokkaa.

"Sato oli puolitoistakertainen. Siilo tuli täyteen ja 300 tonnia aumaakin. Toki meille on tullut peltoakin noin 25 hehtaaria lisää."

"Sen jälkeen ei kuitenkaan ole lähtenyt kasvamaan, joten toinen sato näyttää aika huonolle."

Nyt tilalla on pieni huoli siitä, miten rehua talvella riittää lehmille ja kuinka paljon teollisten rehujen hinnat nousevat. Sateita kaivataan, jotta pulaa voidaan paikata kolmannella rehusadolla.

"Ei me varmaan pulassa olla, vaikka sitä rehua ei hirveästi enempää tulisikaan. Se juuri riittää ehkä talven yli meille."

Pajusen mukaan samoista ongelmista kärsitään myös muilla läheisillä tiloilla.

"Monella tilalla on täällä sekä viljaa että rehua. Kun kylvöt myöhästyivät keväällä sateiden takia, niin on ollut hirveä stressi siitä, että kaikki ehditään tehdä ajallaan. Toisaalta hirvittää viljan hinnan nousu niiden tilojen osalta, jotka itse viljelevät pääosin nurmea ja ostavat viljan. Myös olkikuivikkeista tulee olemaan pula"

Juurikin kauden kaksijakoisuus on ollut tämän vuoden erityispiirre. Sadetta on ollut joko liian paljon tai liian vähän.

"Kevätkylvöjen aikaan oli niin märkää, että muutaman paikan joutui pehmeyden takia kiertämään ja täydentämään myöhemmin."

Pajusen suunnitelmissa oli tänä kesänä ensimmäistä kertaa kylvää myös kevätrypsiä.

"Se kevät oli sellainen, että muutin suunnitelmia. Siemenet kuitenkin maksavat aika paljon, niin en ruvennut niitä kylvämään ensinkään. Huono kesä harjoitella uuden kasvin viljelyä ja aika loppui kesken, joten kokeillaan ensi vuonna uudestaan."

Rypsin viljelyn ohella Pajusella riittää myös muita suunnitelmia. Peltoja on raivattu, ja jossakin vaiheessa tilalle olisi tarkoitus rakentaa robottipihatto. Paljon riippuu siitä, mihin maidon hinta tulevaisuudessa kehittyy.

"Maidon hinta on junnannut nyt noin kahdeksan vuotta paikoillaan."

Pajunen arvosteleekin tältä osin rajusti sekä Valiota että maito-osuuskuntia. Tuottajahinnat pitäisi saada pitkästä aikaa nousuun.

"Jos tuottajahintaa saadaan lisää, niin voimme sitä kautta parantaa kannattavuutta ja esimerkiksi eläinten hyvinvointia. Lisätulot menisivät varmasti useimmilla tilan kehittämiseen. Ja olisiko se rikos jos tässä ammatissa joku jopa rikastuisi?"

Maidontuotannon lisäksi Pajuset harjoittavat metsätaloutta, jolla onkin nyt hyvä buumi päällä. Kaikkien puulaatujen hinnat ovat suhteellisen hyvällä tasolla.

"Ei lehmille puuta syötetä, nämä pisnekset pidetään meillä erillään yhtä traktoria lukuun ottamatta, jolla kerätään kiviä pellolta ja mätetään puuta."

Taneli, Elina ja Aino Pajusen lisäksi perheeseen kuuluvat Ainon sisarpuolet Emilia ja Tuulia.