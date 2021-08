Euroopan tulvat eivät juuri näy viljaennusteissa – eurooppalaista ennustetta sadon määrästä laskettiin hieman kesäkuisesta, mutta edelleen määrä ylittää reippaasti keskimääräisen

Maailmanlaajuisesti satoarvioita hilattiin hieman alas viime viikolla, syynä on Pohjois-Amerikan kuivuus.

Kari Salonen

Viljaa on globaalisti tulossa markkinoille ennätysmäärä.

Läntistä Eurooppaa piinanneet tulvat eivät ole merkittävästi vaikuttaneet Euroopan viljasato-odotuksiin, ilmenee EU:n satoennusteita laativan Mars-yksikön viime maanantaina julkaisemasta kuukausiraportista. Raportti ennustaa, että viljoista korjataan Euroopassa tänä vuonna 6,3 prosenttia tavanomaista suuremmat hehtaarisadot.

Edelliseen, kesäkuussa julkaistuun ennusteeseen nähden useimpien viljalajien hehtaarisatoennusteita on nostettu hieman. Poikkeuksena tästä on vain ohra, jonka osalta arviota on hieman laskettu. Ohrallakin hehtaarisatojen odotetaan Euroopassa keskimäärin nousevan nelisen prosenttia viiden vuoden keskiarvoa suuremmiksi.

Ohrasta korjataan vähintään keskimääräinen sato kaikissa muissa Euroopan maissa paitsi Suomessa ja Kreikassa. Esimerkiksi Ruotsissa hehtaarilta korjataan tämänhetkisen arvion mukaan yhdeksän prosenttia keskimääräistä suurempi sato.

Mars-yksikkö on hieman pienentänyt arviotaan myös öljykasvien sadosta, joskin niilläkin keskimääräisten hehtaarisatojen odotetaan silti ylittävän reilusti viiden vuoden keskiarvon.

Kokonaisuudessaan muutokset olivat yksikön aiempiin kauden ennusteisiin nähden pieniä, vaikka kesä–heinäkuun sääolot ovat olleet Euroopassa laajoilla alueilla poikkeuksellisia.

Saksassa ja Ranskassa märkyys on vaivannut laajoja alueita, samoin Ukrainan eteläosissa. Monin paikoin Saksassa, Belgiassa ja Hollannissa viljelykasveja ovat vahingoittaneet myrskyt raekuuroineen. Ne ovat saattaneet heikentää sadon laatua, Mars-yksikkö arvioi.

Samaan aikaan Suomessa ja Baltiassa sekä Keskisessä Euroopassa ja Italiassa on kärsitty selvästi tavanomaista korkeammista lämpötiloista. Kuumuus on osunut viljelykasvien sadonmuodostuksen kannalta kriittiseen ajanjaksoon, joten sadon määrä on näillä alueilla tavanomaista pienempi.

Myös Puolassa kuivuus on paikoin heikentänyt syyskasvien sato-odotuksia.

Kokonaisuudessaan kasvukauden sääolojen ennustetaan kuitenkin heikentävän satoa merkittävästi lähinnä Suomessa. Muilla kuivasta ja kuumasta kasvukaudesta kärsineillä alueilla lähes kaikkien viljakasvien sadoista odotetaan vähintään normaalia. Esimerkiksi Baltiassa vehnä-, ohra- ja öljykasvisadon odotetaan ylittävän viiden vuoden keskiarvon.

Myös kansainvälinen viljaneuvosto IGC julkaisi torstaina kuukausiraporttinsa, jossa tarkastellaan koko maailman satotilannetta. IGC pienensi arviotaan viljojen kokonaissadosta kuudella miljoonalla tonnilla 2 295 miljoonaan tonniin ennen muuta Pohjois-Amerikkaa koetelleen kuivuuden vuoksi.

Laskusta huolimatta IGC ennustaa nyt korjattavan viljasadon olevan kaikkien aikojen suurin.

Viljan kulutuksen IGC arvioi niin ikään pienenevän aiemmin arvioidusta. Siitä huolimatta kulutus on ennätyksellisen suuri. Viljaa kulutetaan kaudella 2021/2022 yhtä paljon kuin tuotetaan eli 2 295 miljoonaa tonnia. Mikäli arviot tuotannosta ja kulutuksesta toteutuvat, varastot olisivat kauden 2021/2022 lopussa kolme prosenttia pienemmät kuin kauden alussa.

Ranskalainen Strategie Grains on korottanut arviotaan kauran tämänvuotisesta kokonaissadosta EU-alueella 8,06 miljoonaan tonniin, kertoo Vilja-alan yhteistyöryhmä Vyr. Satoennustetta on nostettu muun muassa Saksassa ja Ruotsissa.

EU:ssa ja Britanniassa tämänvuotinen kauran viljelyala on lähes yhtä suuri kuin viime vuonna, 2,74 miljoonaa hehtaaria.

Strategie Grainsin mukaan EU:lla on tänä vuonna viimevuotista paremmat edellytykset viedä kauraa Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Pohjois-Amerikan tuotanto-olosuhteet ovat olleet tänä vuonna haastavat äärisäiden vuoksi, ja myös viljelyala on siellä tänä vuonna tavanomaista pienempi.

Sen sijaan EU:n sisämarkkinoilla kauralle on kysyntää edelliskautta vähemmän. Muun muassa Saksassa, Tanskassa, Hollannissa ja Belgiassa tuontitarpeen ennakoidaan olevan aiempaa pienempi.

Kauran elintarvikekäytön arvioidaan olevan kuluvalla markkinakaudella hieman alhaisempi kuin aiemmin on arvioitu. Laskusta huolimatta kulutuksen odotetaan edelleen olevan viime kautta suurempi, 1,1 miljoonaa tonnia.

Kauran rehukäytön sen sijaan ennustetaan alittavan viime kauden käyttömäärän. Syynä vähenemiseen on muiden kilpalevien viljojen hyvä saatavuus.

Kauraa ennustetaan menevän EU:n alueella rehuksi kuluvalla kaudella 5,7 miljoonaa tonnia. Viiden viime vuoden keskiarvo on ollut 5,9 miljoonaa tonnia, Vyr kertoo.

Strategie Grains arvioi, että kauran loppuvarastot EU-alueella tulevat olemaan kauden 2021/22 lopussa raskaat. Se, miten paljon varastoissa lopulta on kauraa kauden lopussa, riippuu paljolti viennistä kolmansiin maihin. Se taas riippuu vahvasti kauran hintakehityksestä Yhdysvalloissa ja EU:ssa.

Lue lisää:

Vanhoja viljavarastoja syödään tyhjiksi ensi talvena, tämän syksyn ohra- ja ruissato eivät yksin riitä

Luke: 3,1 miljardin kilon viljasato mahdollinen, sato jää keskimääräistä heikommaksi