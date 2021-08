Viljan hinnat ovat korkeimmillaan 9 vuoteen

Veikko Niittymaa

Viljan maailmanmarkkinahinnat ovat korkeimmillaan lähes 9 vuoteen, kun kuivuus ja toisaalla sateet verottavat merkittävästi satotoiveita. Suomessa puinnit ovat vasta alkaneet ja kuivuus on vienyt toiveet isosta sadosta.

Viljan hinnat ovat olleet lähes samanlaisessa nousukiidossa kuin lannoitteet. Vehnän joulukuun futuurihinta lähestyi viime viikolla 230 euron rajaa Pariisin hyödykepörssissä. Viikko päättyi rivakassa nousussa 232,5 euroon tonnilta.

Chicagossa joulukuun vehnäfutuuri vahvistui yli prosentin perjantaina. Näin kallista vehnä on ollut viimeksi 9 vuotta sitten tammikuussa 2013. Vipurahastot ostavat nyt vehnäfutuureita, kun Venäjän katotiedot synkkenevät. Sokerikin kallistuu.

Poikkeuksellisuudesta kertoo se, että vain kahdesti vehnän hinta on ollut korkeammalla kuin perjantaina, ensin ensimmäisen viljakriisin aikaan elokuuta 2007 seuraavaan kesään ja sitten 2012 elokuusta tammi-helmikuuhun.

Tämänkertainen hintojen kohoaminen on ollut nopeaa. Kahdessa viikossa vehnän hinta on noussut yli 15 euroa tonnilta ja samanlainen nousu koettiin edellisen kahden viikon aikana.

Satonäkymät ovat synkentyneet nopeasti osin kuivuuden ja toisaalla sateiden takia. Venäjällä markkinoita seuraava SovEcon alensi maan vehnäennustetta 76 miljardiin kiloon viime viikolla. Yhdysvaltojen maatalousministeriön viimeisin ennuste on 85 miljardia kiloa.

Korjausliike johtuu kuivuudesta, joka on verottanut pahoin kevätvehnän satoa Venäjällä.

Ranskassa ja Saksassa on puolestaan märkää. Laatu on heikentynyt ja sadon määrän pelätään jäävän pieneksi.

Baltiassa on tuskailtu Suomen tavoin kuivuutta, joka on verottanut merkittävästi satoa. Syysviljoissa pudotus on noin 15 prosenttia ja kevätviljoissa lähes 30 prosenttia viime vuodesta, Strategie Grains arvioi viime viikolla.

Yhdysvalloissa vehnämarkkinat ovat kaksijakoisia. Perusvehnän ja rehuvehnän hinnat ovat nousseet maltillisesti, mutta huippulaatuisesta kevätvehnästä maksetaan jo 280 euroa tonnilta. Leipävehnän hinta on nyt lähes sama Chigacossa ja Pariisissa, 230 euroa tonnilta.

Hampurissa viljojen hinnat vahvistuvat viime viikolla ja vehnän lisäksi rukiin ja rehuohran käteishinnat harppasivat kertaheitolla 10 euroa tonnilta ylöspäin. Mukana lienee Saksan tulvien vaikutusta.

Leipä- ja rehuvehnästä ja rehuohrasta maksetaan Hampurissa 40–45 euroa enemmän tonnilta kuin vuosi sitten elokuussa. Laatuvehnässä nousu on yli 50 euroa.

Suomessa viljan tämän viikon hinnat ovat tuttuun tapaan kolmisenkymmentä euroa alempia kuin Itämeren etelälaidalla Hampurissa.

Likimain kaikkien viljojen tarjoushintoja nostettiin tälle viikolle. Leipävehnä ja mallas­ohra lähestyvät 200 euron rajaa tonnilta Suomessa. Virossa tonnista saa kympin enemmän.