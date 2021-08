Märkyys haittaa puinteja EU:ssa, laatu vaihtelevaa – ensimmäiset kotimaassa analysoidut viljanäytteet myös odotetusti vaihtelevia

Lari Lievonen

Ensimmäisiä viljanäytteitä on päästy analysoimaan kotimaassakin. Arkistokuva.

EU:n alueella ohra- ja vehnäsato jää kesällä odotettua pienemmäksi, kertoo Hanna Helkkula Vilja-alan yhteistyöryhmästä (Vyr).

Etenkin Saksassa ja Ranskassa puitava määrä jää pienemmäksi loppukasvukauden märkyyden seurauksena. Ranskassa puinnit ovat lähteneet jälleen loppuviikolla käyntiin sateiden jälkeen.

Helkkulan mukaan Suomessakin heinäkuussa vaikuttanut matalapaine korkeine lämpötiloineen heikensi sato-odotuksia pohjoisissa Euroopan maissa sekä Puolassa. Toisaalta taas Romaniassa ja Bulgariassa puitiin ennätyksellisen suuri vehnäsato. Myös muualla Keski-Euroopassa vehnäsato on ollut hyvä kuten muun muassa Unkarissa.

Vehnän laatu on hyvin vaihtelevaa niin vehnällä kuin ohralla, sanoo Helkkula. Rehulaatuista vehnää on tulossa viime kautta enemmän.

Ensimmäisiä uuden sadon viljanäytteitä on päästy analysoimaan kotimaassakin.

Syysrukiin laatu on kotimaassa ollut erinomainen, kertoo Raisiolta hankintapäällikkö Minna Oravuo.

"Sakoluku on ollut korkeampi kuin parina viime vuonna, lähes 300."

Torajyvää ei ole Oravuon mukaan esiintynyt.

Oravuon mukaan syysvehnän esinäytteiden keskiarvovalkuainen on ollut tänä kesänä noin 11,5 prosenttia. Raision vastaanottoraja on 11 prosenttia, mutta myllylle on vastaanotettu jopa 12 valkuaisprosentin syysvehnäeriä.

Kevätvehnän näytteitä on analysoitu vasta vähän, mutta laatu vaikuttaisi samansuuntaiselta kuin pari viimeistä vuotta. Sakoluku on Raisiolla jo vastaanotetuissa näytteissä ollut 260 pintaan ja valkuainen yli 15 prosenttia.

"Tämän suuntaista odotettiin kevätvehnästä. Huonojen sääolosuhteiden takia sato jää pieneksi, jolloin valkuainen nousee korkeaksi", Oravuo sanoo.

Suurimokauran tähän mennessä tulleissa vähäisissä näytteissä pikkujyviä on ollut viime vuosia enemmän ja hehtolitrapainot ovat jakautuneet 50–60 kilon välille. Mallasohran puinnit ovat vasta aluillaan.

Hankkijan vilja- ja raaka-ainekaupan johtaja Tarmo Kajander huomauttaa, että kevätviljojen osalta analysoitujen näytteiden määrä on vielä pieni.

"Keskiarvot ovat hieman viime vuotta heikompia, mutta hajontaa on paljon. Erittäin hyviäkin analyysejä on tullut puintien edetessä", Kajander toteaa.