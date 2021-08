Maatalousyrittäjän työterveyshoitaja vain parin klikkauksen päässä

Tapio Vesterinen

Traktorin hyttiin kipuaminen on yksi maatilan työtapaturmariskeistä.

Maatalousyrittäjille on tarjolla selainpohjainen sovellus, joka sujuvoittaa yhteydenpitoa työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuoltoon kuuluva maatalousyrittäjä voi tallentaa, muokata ja hallinnoida sovelluksessa omia tietojaan sekä arvioida työn kuormitustekijöitä. Myös työolosuhteisiin liittyvät asiakirjat löytyvät järjestelmästä.

Sovelluksen olennainen piirre on, että se on laadittu vastaamaan nimenomaan maatalousyrittäjien arkea ja heidän työtään. Monet työterveyshuollon käyttämät sovellukset ovat yhteisiä kaikille aloille. Jo niiden terminologia on maataloudelle vierasta, kertoo työterveyshuollon asiantuntija Arja Peltomäki-Vastamaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta.

Melan viime lokakuussa lanseeraama palvelu on ilmainen ja sitä saavat käyttää kaikki maatalouden työterveyshuoltoon kuuluvat myel-vakuutetut yrittäjät.

Työterveyshuoltosovellus on erillään Melan etuustietojärjestelmistä. Kirjattuja tietoja ei käytetä Melan etuusasioiden, kuten eläke- ja tapaturma-asioiden käsittelyn yhteydessä.

Sovellukseen kirjaudutaan Melan verkkosivuilla pankkitunnuksilla. Ensimmäisen kirjautumiskerran jälkeen voi käyttää myös sähköpostiaan, jolloin saa kertakäyttöisen kirjautumistunnuksen.

Kirjautumisen jälkeen aukeavassa näkymässä on 4 lohkoa: tilan tiedot, suositukset, tilakäynnit, ja viestit.

Tilakäynnit kohdassa voi esimerkiksi täyttää esitietolomakkeen ja tarkastella tilakäynnistä työterveyshoitajan laatimaa raporttia. Viestikentässä pystyy lähettämään postia omalle työterveyshoitajalleen, Peltomäki-Vastamaa kertoo .

Suosituksiin tulee neuvoja esimerkiksi siitä, miten toimia eläinten aiheuttamissa vaaratilanteissa ja suojautua UV-säteilyltä.

Sovellus on käytössä lähes kaikissa suurimmissa työterveyshuoltoa tarjoavissa organisaatioissa. Maatalousyrittäjistä noin 580 käyttää järjestelmää. Peltomäki-Vastamaa kannustaa yrittäjiä kysymään sovelluksesta omasta työterveyshuollostaan.

Työterveyshoitajat ovat ottaneet uuden työkalun myönteisesti vastaan ja olemme saaneet paljon hyvää palautetta. Myös viljelijät ovat olleet tyytyväisiä, Peltomäki-Vastamaa kertoo.

Hän painottaa, että käyttipä sovellusta tai ei, työkyvystä huolehtiminen on ennen kaikkea omalla vastuulla. Sitä ei voi ulkoistaa.

Työterveyshuoltoon kuuluva maatalousyrittäjä saava 20 prosentin alennuksen työajan mata-vakuutusmaksusta.

