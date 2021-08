Pohjoismaiset tuottajajärjestöt: Kotieläintuotteilla tärkeä rooli monipuolisessa ruokavaliossa – niitä ei pidä sulkea pois ravitsemussuosituksista

Jaana Kankaanpää

Pohjoismaiset viljelijät toivovat, että ravitsemussuosituksissa keskityttäisiin jatkossakin kokonaisuuden tasapainoon. Ruokavaliosuositukset pitäisi mukauttaa myös paikalliseen ruuantuotantoon.

Pohjoismaiden tuottajajärjestöjen yhteistyöelin, NBC, totesi tänään yleiskokouksessaan, että kotieläintuotteita ei pidä kategorisesti sulkea pois pohjoismaisista ravitsemussuosituksista, sillä niillä on tärkeä rooli monipuolisessa ruokavaliossa.

Kokouksen jäseniä puhutti maatalouteen ja erityisesti kotieläintuotantoon liittyvä poliittinen keskustelu.

"Pohjoismaiset viljelijät ja maatalousosuuskunnat ovat valmiita jatkamaan kestävän ja monipuolisen ruuan tuottamista ja tarjoamista kuluttajille, ja haluavat tehdä asiat entistäkin vastuullisemmin", MTK ja NBC toteavat tiedotteessaan.

Yleiskokous linjasi asioita, joita pitäisi ottaa huomioon pohjoismaisia ravitsemussuosituksia uudistettaessa: Ravitsemussuositusten tulee pohjautua ensisijaisesti ravitsemukseen, joka huomioi FAO:n suositusten mukaisesti myös elintarvikkeiden saatavuuden, väestön nykyiset mieltymykset sekä sen, että suositeltu ruokavalio on taloudellisesti ja kulttuurisesti hyväksyttävä.

Ravitsemussuositusten on tuettava terveyttä, samoin, virallisissa ruokavalio- ja ravitsemussuosituksissa on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon väestön monimuotoisuus ja elämän eri vaiheiden tarpeet. Esimerkiksi ikääntyneillä kansalaisilla on tarve saada enemmän proteiinia kuin muulla väestöllä. Kalsium taas on kaikille tärkeä ravintoaine, mutta erityisesti pienillä lapsilla ja teini-ikäisillä sen tarve on lisääntynyt.

Ruokavalio- ja ravitsemussuosituksissa tulisikin NBC:n näkemysten mukaan keskittyä kokonaisuuden tasapainoon, eikä sulkea tiettyjä ruokatuotteita kategorisesti ruokavalion ulkopuolelle.

"Esimerkiksi ilman eläinproteiineja voi olla vaikeaa varmistaa ruokavalion riittävä ravitsemuksellinen taso. Jos eläintuotteet poistetaan ruokavaliosta, tarvitaan tietoa siitä, miten taataan välttämättömien ravintoaineiden saanti", tiedotteessa todetaan.

Jatkossa ruokavaliosuositukset tulisi mukauttaa myös paikalliseen ruoantuotantoon, ruokakulttuuriin ja ruokaperinteisiin. Samoin paikallisten ruokapalveluasiantuntijoiden sekä maatalous- ja elintarviketuotannon asiantuntijoiden tietämys tulee hyödyntää, ja sen avulla kehittää kestävää ja terveellistä ruokavaliota.

Viljelijäjärjestöt toteavat, että pohjoismainen maa- ja metsätalous on kestävän tuotannon eturintamassa. "Maissa on terveitä eläimiä, Euroopan alhaisin antibioottien käyttötaso, torjunta-aineita ja lannoitteita käytetään vain tarpeeseen ja ympäristönormit ovat korkeat. Hyvin hoidut metsät ja terveet maatalousmaat sitovat ja varastoivat hiiltä."