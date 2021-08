Omenasato yllättää positiivisesti – helle sai omenat kypsymään etuajassa

Vihannesten sato on tyydyttävä. Elokuun sateet ovat hyödyttäneet juuresten kasvua.

Sanne Katainen

Omenasato on tänä vuonna laadultaan hyvä ja määrä on normaali.

Lämmin kesä on saanut omenat kypsymään etuajassa, kerrotaan ProAgrian kasvukausikatsauksessa.

Osa omenien syyslajikkeista on poimittu. Talvilajikkeiden sato kasvaa vielä syyskuussa. Omenasato on laadultaan hyvä ja määrä on normaali.

Marjojen avomaan satokausi on päättymässä. Herukoiden loppusatoa korjataan vielä.

Marjojen tunneliviljelmiltä saadaan pieniä määriä vadelmaa ja mansikkaa. Kasvukauden vaihteleva sää ja kuluttajien hyvälaatuisten marjojen arvostus ovat lisänneet viljelijöiden kiinnostusta marjojen tunneliviljelyyn.

Vihannesten sato on tyydyttävä. Elokuun sateet ovat hyödyttäneet etenkin juuresten kasvua, ja niiden sato on hyvä.

Tuholaistilanne on hyvin hallinnassa vihannesviljelmillä, mutta sateiden jatkuessa tautitilanne voi äkillisesti huonontua.

Vuoden vihannekseksi valitut kurpitsat ovat kasvaneet hyvin kesän lämpimässä säässä.

Ensimmäiset kurpitsat korjattiin jo elokuussa pelloilta. Niiden sato näyttää hyvältä.

Varastovihannesten kasvu on edelleen kesken, mutta yleisesti ottaen varastovihannesten satonäkymät ovat lupaavat.