Polvijärveläinen viljelijä antaa auringon kypsyttää loput ohrat eikä kiirehdi pellolle

Mika Tanskanen (puimurissa) on ollut veljensä Petri Tanskasen apuna puimassa.

Sadejaksot ovat odotuttaneet polvijärveläisen Petri Tanskasen kevään kylvöjä sekä puinteja. Maanantaina hän pui kesäkuun alussa kylvettyä ohraa, jonka puintikosteus oli 14 prosenttia.

Sääennusteeseen Tanskanen suhtautuu luottavaisin mielin. Vielä muutama päivä sitten ilmassa oli lupauksia runsaista sateista, nyt sade-ennusteet ovat hälvenneet.

"Vielä on 30 hehtaaria ohraa puimatta. Annan auringon kypsyttää sen, en lähde ihan vielä puimaan."

Puinnit hän pääsi aloittamaan jo neljä viikkoa sitten, mutta sade pakotti pitämään kahden viikon tauon.

Tanskasen viljelyala on 140 hehtaaria. Ohra on pääkasvi, viljelyssä on myös kauraa sekä heinäpeltoja.

"Kevätrypsistä on aiempaa kokemusta, tänä vuonna pääsin ensimmäistä kertaa kokeilemaan syysrypsiä, koska osa ohrista valmistui niin aikaisin. Nyt ei ole pellot mustana, vaan sidotaan sitä hiiltä."

Syysrypsikokeilussa on riskinsä, sillä Tanskanen joutuu jännittämään miten käy valkoposkihanhien syysmuuton aikana, syövätkö linnut oraat.

Huonosta sadosta ei voi välttyä puhumasta. Tanskanen sanoo, että hänen tilansa pelloilla tilanne ei ole aivan huono. Pahimmillaan hän on kuullut paikkakuntalaisten viljelijöiden kertovan vain 1 000 kilon hehtaarisadoista.

Tuleviin kasvukausiin varautuminen, viljelyn kehittäminen ja korkeammat satotasot ovat Tanskasen mielessä. Hän muun muassa seuraa markkinoille tulevia ohran uutuuslajikkeita ja on kiinnostunut niitä kokeilemaan.

"Maantieteellinen sijainti vaikuttaa tietysti lajikevalintoihin, pitkän kasvuajan lajikkeita ei parane valita, kun lämpösummaa ei Pohjois-Karjalassa ehdi kertyä samalla tavalla kuin etelämpänä."