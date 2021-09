Atria jälleen Suomen tunnetuin ruokamerkki

Atria on Suomen tunnetuin ruokamerkki, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Asia selviää Kantar TNS Oy:n tutkimuksesta, johon osallistui noin 1 000 vastaajaa.

Atria

Atria on onnistunut vähentämään vuosittaista pakkausmuovin määrää 150 tonnilla.

Atria on ollut Suomen tunnetuin ruokamerkki jo peräti vuodesta 2016 asti. Yhtiön tiedotteen mukaan tänä vuonna Atria kasvatti etumatkaansa muihin brändeihin verrattuna.

"Suurimman kiitoksen menestyksestämme ansaitsevat kuluttajat, jotka vuodesta toiseen ostavat Atrian tuotteita ja pitävät niistä", sanoo Atrian brändijohtaja Nanna Järvinen.

Kuluttajat vaativat yrityksiltä vastuullisuutta aktiivisesti ja odottavat oikeita ympäristötekoja.

"Tämän päivän brändeiltä odotetaan aitoja tekoja ja lähestyttävyyttä. Haluamme jatkaa kuluttajien kanssa käytävää vuoropuhelua. Se on ainoa tapa pysyä selvillä tämän päivän kuluttajien odotuksista."

Atria on esimerkiksi vähentänyt pakkausten muovijätettä jo vuodesta 2017, jolloin Atria lanseerasi uudistuneen jauhelihapakkauksen. Sen ansiosta muovin määrä saatiin vähennettyä puoleen aikaisemmin käytetystä. Vuosittainen pakkausmuovin määrä väheni 150 tonnilla.

Myös läpinäkyvyys on yksi Atrian isoista tavoitteista, yhtiö tiedottaa. Atria toi tilajäljitettävät tuotteet markkinoille vuonna 2012. Tänä vuonna vastuullisuustekoa täydentää tuotekohtainen hiilijalanjälki-merkintä kanatuotteiden pakkauksissa.

Atrian tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali ruokaketju vuoteen 2035 mennessä. Viime vuonna yhtiö saavutti 25 prosentin vähennyksen hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2016 verrattuna. Hiilidioksidipäästöjä Atria on vähentänyt lisäämällä uusiutuvien energialähteiden kuten aurinkoenergian käyttöä sekä lisäämällä biopohjaisia polttoaineita lämmöntuotantoon. Parhaillaan käynnissä on Atrian aurinkosähköpuiston laajennus. Alkutuotannon päästöjen vähentämiseksi Atria tekee tiivistä yhteistyötä sopimustuottajiensa kanssa.