Sudet hyökkäsivät lampolaan Yläneellä, tappoivat seitsemän uuhta, neljä jouduttu lopettamaan – lampuri: "Tässä alkaa olla kyseessä elinkeinon tulevaisuus"

Sudet ovat jälleen hyökänneet Tapio Rintalan lampolaan Yläneellä. Nyt sudet olivat ensimmäistä kertaa päässeet sisälle isoon lampolaan. "Parhaillaan eläinlääkäri on tutkimassa tilannetta", Rintala kertoi puhelimessa kymmenen aikoihin MT:lle.

Sudet ovat tappaneet seitsemän uuhta. Lisäksi tähän mennessä on pitänyt lopettaa neljä pahoin raadeltua. Kymmenen jäänee henkiin, vaikka niitäkin on haavoitettu, Rintala kertoo.



Sudet ovat syöneet useampia tappamistaan lampaista. Yksi on syöty kokonaan kohtua ja sen sisällä olleita karitsoita lukuun ottamatta. Kaikkiaan lampolassa on noin 90 uuhta, kaikki tiineitä. Niiden odotetaan karitsoivan noin kuukauden päästä.

Karitsoiden menettäminen nostaa susien aiheuttamien tuhojen rahallista menetystä, mutta se ei ole tässä tärkeintä, Rintala painottaa. Tässä alkaa olla kyseessä elinkeinon tulevaisuus.

Tilan ympärillä on susiaitoja, mutta se ei lampaita nyt suojellut. Jostain aidan yli sudet tulivat ja pääsivät lampaiden kimppuun lampolan avonaisesta ovesta. "Karsina-aidat eivät niitä pidätelleet."

"Konstit alkavat loppua", Rintala toteaa.

Edellisen kerran sudet hyökkäsivät Rintalan lampaiden kimppuun 13. elokuuta. Nämä lampaat olivat katoksessa. Tämän jälkeen lampaat alettiin ottaa sisälle yöksi, mutta se ei auttanut.

"Varsinais-Suomessa on maan tihein susikanta. Täällä on paljon kauriita ja peuroja, mutta ei se mitään auta. Sudet tulevat silti."

Rintalan tila ei ole ainoa, jonka eläinten kimppuun sudet ovat tänä kesänä hyökänneet. Lampuri tietää lähialueelta useita tiloja, jotka ovat joutuneet susien ahdistelemiksi.

Kaikkiaan Rintalan tilalla on toista tuhatta lammasta.

Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi 2.9. väliraportin susikannan suotuisan suojelutason määrittelytyöstä.

"Väliraportti ei sisällä suotuisan suojelutason viitearvoa Suomen susikannalle, koska määrittelyssä käytettävien työkalujen kehittäminen on vielä kesken", kertoi ohjelmajohtaja Katja Holmala Lukesta tiedotteessa.

Määrittelytyö tehdään kaksivuotisessa hankkeessa ja nyt julkaistu väliraportti kuvaa työn tämänhetkisen vaiheen. Työ tehdään tieteellisin menetelmin ekologisen tutkimuksen pohjalta, eikä siihen sisälly yhteiskunnallista näkökulmaa susikysymykseen.

Lue myös:

Sudet hyökkäsivät jälleen lampolaan, tällä kertaa Yläneellä – "Eniten harmittaa se, että eläimet joutuvat kärsimään"

Luke julkaisee uutta tietoa suden suojelutason kriteereistä – väliraportissa kuvataan susikannan nykytila ja siihen vaikuttavia ekologisia muuttujia

Ruotsissa suden suotuisan suojelutason viitearvo on noin 300 sutta

Lammastilan emäntää odotti perjantaiaamuna surullinen näky – vattupuskista hyppinyt susi hyökkäsi lampolaan sisään Keuruulla