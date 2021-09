WWF Nuoret vaativat: Maatalous mukaan päästövähennyksiin budjettiriihessä

Poliittisten päätösten on tuettava maataloustuottajia muutoksessa kohti kestävämpiä tuotantotapoja, ympäristöjärjestö WWF:n Nuoret toteaa kannanotossaan.

Jaana Kankaanpää

Luonnonvarakeskus Luken tutkijat perustivat Jokioisille 2018 koekentän, jossa selvitettiin mahdollisuuksia hyödyntää nykyisiä turvepeltoja esimerkiksi kosteikkoviljelyssä. Kuva vuodelta 2019.

WWF Nuoret -järjestön mukaan tarvitaan kunnianhimoisia päätöksiä, jotta maatalouden aiheuttamat ilmastopäätökset saadaan kuriin. "Poliittisten päätösten on tuettava maataloustuottajia muutoksessa kohti kestävämpiä tuotantotapoja. Päästövähennykset on tehtävä oikeudenmukaisiksi, jotta asetetut tavoitteet toteutuvat", järjestö toteaa kannanotossaan. Sen viesti on tarkoitettu erityisesti ensi viikolla alkavalle budjettiriihelle.

"Luonnonvarakeskukselta tilatun MTK:n Luonnonvarakeskus Lukelta tilaaman ilmastotiekartan mukaan ilman merkittäviä muutoksia politiikassa maatalouden päästöt alenevat vain 5 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Tämä ei missään nimessä ole tarpeeksi, kun potentiaalia päästövähennyksiin alalla olisi tiekartan mukaan paljon enemmän, jopa 42 prosenttia", WWF Nuoret kirjoittaa kannanotossaan.

Turvepeltojen päästöjä voidaan järjestön mukaan vähentää lopettamalla uusien turvepeltojen raivaukset, siirtymällä kosteikkoviljelyyn, ennallistamalla vanhoja huonotuottoisia turvepeltoja sekä muuttamalla viljelykäytäntöjä. "Tähän kaikkeen tarvitaan nykyistä tehokkaampia kannustimia."

Muita tapoja vähentää ilmastopäästöjä maataloudessa ovat esimerkiksi hiiliviljelyn edistäminen kivennäismailla. Lisäksi tuki- ja verouudistuksilla tulee kannustaa kasviproteiinien kulutukseen ja niiden kotimaisen tuotannon lisäämiseen, järjestön kannanotossa todetaan. "Monet alan ilmastoteot auttaisivat myös ehkäisemään biodiversiteettikatoa ja vesistöjen rehevöitymistä."

WWF Nuoret on WWF Suomen sisäinen joukko vapaaehtoisia nuoria, jotka ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat kestävään ruuankulutukseen liittyviä projekteja yhteistyössä WWF:n asiantuntijoiden kanssa.