Video: Näin Pehkosten hiehot palaavat kesätöistä – tosin joku pelästytti lauman uimaan kotiin jo kuukausi sitten: "Liekö ollut karhu? Tarina ei kerro, minkä lenkin ne silloin yöllä uivat"

Peltolan tilan hiehojen syysmuutto on jo käsite, ja vaikka joidenkin mielestä jokavuotinen uintiretki on jo nähty, isäntä Pekka Pehkonen videoi sen aina uudelleen.

"Kännykkä on mukana ja ainakin joillekin ihmisille tulee hyvä mieli", juankoskelainen eli nykyinen kuopiolainen Pehkonen jutustelee.

Hän on juuri viikonloppuna hakenut tusina hiehoaan takaisin kesätöistä. Kesäkuun alussa lauma viedään lautalla Alasiikajärvessä olevaan kahteen saareen. Syötävää riittää 14 hehtaarin saarissa koko kesäksi.

"Ne viedään siinä vaiheessa, kun siellä on ruokaa eli luonnonhoitopelto on lähtenyt kasvuun. Se on vanha perinne ja saari on valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi, jonka hoidon pitää olla määräysten mukaista. Veden ne juovat järvestä."

Yleensä eläimet viihtyvät saaressa hyvin, mutta tänä kesänä ne uivat yllättäen omin päin kotiin.

"Kuukausi takaperin ihmettelin yhtenä aamuna isoa laumaa pihalla. Ne olivat tulleet yön aikana takaisin, eivätkä olleet uineet ilmeisesti kapeimmalta kohdalta yli, vaan siitä, missä olivat nousseet rantaan, on puolen kilometrin matka Tuohisaareen", Pehkonen kertoo.

"Jälkiä ei ole näkynyt, mutta tällä alueella oli nähty samoihin aikoihin riistakamerassa karhu ja se oli repinyt rehupaaleja useammallakin pellolla. Tarina ei kerro, olivatko hiehot pelästyneet sitä eikä minkälaisen lenkin olivat yöllä uineet. Onneksi osasivat omaan rantaan."

Huonomminkin olisi voinut käydä.

"Eläin on sellainen, että jos yksi johtaa, muut seuraavat. Jos ei kukaan johda, ne uivat ympyrää. Varmaan ne hoksaavat, että tuossa on ranta, jos voimat alkavat loppua."

Pehkonen antoi eläinten laiduntaa kotona muutaman päivän, kunnes kuskasi vaimonsa Kirsin kanssa pari lauttalastia takaisin.

"Ne vietiin työtä jatkamaan, kun urakka oli vielä kesken.

Joskus hiehoja saa houkutella syksyn paluumatkalle tosissaan ja jopa viikkoja. Tänä vuonna saareen palautetut eläimet lähtivät uimaan kuitenkin vauhdikkaasti.

"Nappuloita vietiin ja niin kiireellä tulivat, että veneellä sai mennä karkuun."

Mitenkähän käy ensi kesänä, kun eläimet ovat keksineet, että saaresta voi ottaa hatkat kesken kesäpestin?

"Eläin on sellainen, että siellä on hyvä olla siellä, missä on ruokaa ja juomaa. Ja vaikka ne nyt oppivat uimaan, niiden muisti on aika lyhyt", Pehkonen sanoo luottavaisena.

