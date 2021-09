KoneAgrian laaja ohjelma on julkaistu – messuista tulossa historiansa kattavin

Matti Turtiainen

Tänä vuonna KoneAgriassa on mukana ennätysmäärä alan toimijoita ja järjestöjä. Arkistokuva vuoden 2018 KoneAgriasta Jyväskylästä.

KoneAgrian päälavan ohjelma on tuotettu yhdessä alan merkittävien toimijoiden kanssa.

ProAgrian kokoaman ohjelman takana on asiantuntijaverkosto, johon kuuluvat AgriHubi, Biocode, Bisnes+, BSAG, Faba, Käytännön Maamies ja KMVET, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Maanmittauslaitos, Maaseudun Tulevaisuus, Maaseutuverkosto, Maito ja Me -lehti, Maitoyrittäjät, Mela, Messukeskus, Mtech, Laidunyhdistys ry, Luke, Pihvikarjaliitto, Peruna-alan yhteistyöryhmä PAYR, ProAgria, Ruokavirasto, TTS, Siipikarjaliitto, Sikayrittäjät, Vaasan Oy, Vihreä kasvu -työryhmä ja VLP-Palvelut.

Metsälehti-lavan ohjelman on tuottanut ProAgria yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen, MTK:n metsälinjan ja metsänhoitoyhdistysten kanssa.

Ohjelmassa on joka päivä paneelikeskustelu päivän teemasta. Päivittäin tuodaan esille myös maa- ja metsätalousministeriön EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP27) seuraavan rahoituskauden (2021-2027) kansallista strategista suunnitelmaa.

Avajaispäivän 14.10. teemana on tulevaisuus. KoneAgrian avaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja avajaisissa puhuvat myös ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton puheenjohtaja Juha Marttila ja ProAgria Tapahtumat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henri Honkala. Avajaisten yhteydessä jaetaan Suomen Messusäätiön 5 000 euron Agri-Inno -palkinto.

Avajaispäivän paneelissa keskustellaan siitä, miten ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa järkevillä painotuksilla. Keskustelemassa ovat Euroopan Parlamentin jäsen Elsi Katainen, maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damsk, viljelijä Eliisa Malin, Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Jari Liski, Valion Hiilineutraali maitoketjun johtaja Juha Nousiainen ja ProAgria Keskusten Liiton johtava asiantuntija Sari Peltonen. Paneelin vetää Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen.

Paneelikeskustelun jälkeen Elsi Katainen kertoo, miten EU:ssa puolustetaan Suomen maataloutta.

Avajaispäivänä on esillä luonnon monimuotoisuus viljelijän näkökulmasta. Keskustelemassa viljelijöiden kanssa ovat ProAgria Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Jenni Kunnaala ja maisema-asiantuntija Auli Hirvonen.

Viljelijähaastatteluissa ovat Vesa Tammilehto Tuusulasta ja Ellen Rydbek Hattulasta. He kertovat strategiatyöstään, investoinneista tulevaisuuteen ja omistajanvaihdoksista.

Messuilla julkaistaan Tieto tuottamaan -sarjan uusin teos Uudistuva kasvintuotanto, jonka ovat tehneet Luken erikoistutkija Marjo Keskitalo ja ProAgria Keskusten Liiton johtavan asiantuntija Sari Peltonen.

Lisäksi kuullaan Maa- ja metsätalousministeriön päivittäinen CAP27-tietoisku ja esittely Isolohko on voimaa - peltojen kiinteistörakenteen kehittämisohjelmasta.

Ennen näytteilleasettajien tietoiskuja kuullaan vielä näyttelijä Leo Kirjosen mietteitä TV-ohjelmasarjasta Minun maaseutuni – aivan pellolla.

Perjantain 15.10. teemana on kotieläimet ja osaamisen kehittäminen. Päivän paneelikeskustelussa tuodaan esille eläinten hyvinvointi ja tuottavuus. Keskustelemassa ovat Sikayrittäjien toiminnanjohtaja Ari Berg, Emovet Oy:n eläinlääkäri Virpi Seppänen ja viljelijä Pellervo Kässi. Paneelin vetää KMVET:in toimituspäällikkö Pirjo Mälkiä.

Paneelin jälkeen kuullaan ajankohtaista asiaa afrikkalaisesta sikarutosta ja lintuinfluenssista – miten sika- ja siipikarjatilojen tautiriskejä hallitaan. Puheenvuoron pitävät Suomen sikayrittäjien toiminnanjohtaja Ari Berg ja Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina.

Ohjelmassa on esillä myös laiduntamisen parhaat hyödyt ja hyväksi havaitut toimintatavat. Niistä kertovat ProAgrian huippuosaaja Anu Ellä, viljelijät Tero Hosike ja Päivi Piironen.

Ajatuksia nurmesta ja hiilestä kuullaan Faktaa vai fiktiota -ohjelmassa, jossa ProAgrian Länsi-Suomen nurmiasiantuntija Jarkko Storberg, Luken tutkimusprofessori Marketta Rinne ja Suomen ilmatieteen laitoksen tutkija keskustelevat Maito ja me -lehden päätoimittajan Anu Artjoen kanssa.

Kotimaisen valkuaisen mahdollisuudet -keskustelussa tuodaan esille ratkaisuja ja vastuullisuutta. Keskustelemassa ovat Helsingin Yliopiston professori Aila Vanhatalo ja dosentti Fred Stoddard sekä viljelijä ja asiantuntija Perttu Perälä.

Perjantaina kuullaan myös maa- ja metsätalousministeriön päivittäinen CAP27-tietoisku ja esittely Isolohko on voimaa -peltojen kiinteistörakenteen kehittämisohjelmasta.

Ennen näytteilleasettajien tietoiskuja kuullaan tietoiskut bioturvallisuudesta ja Maitoyrittäjien Tähtivalmennuksesta.

Perjantaina 15.10. jaetaan messuilla Laidunyhdistys ry:n Valtakunnallinen Nurmipalkinto ja Maajussit-ryhmän Vuoden maajussi -palkinto.

Lauantaina 16.10. käydään kaksi keskustelua, joista toinen on viljan viennistä. Keskustelijoina ovat Vilja Tavastia Osuuskunnan toimitusjohtaja Eero Kovero, MTK:n vientijohtaja Timjos Ninjos ja viljelijä Simo Larmo.

Tämän jälkeen käydään keskustelua Smart Farmingin ja digitaalisuuden mahdollisuuksista. Keskustelemassa ovat Mtechin kasvintuotannon pääsuunnittelija Mikko Hakojärvi, Soil Scoutin CSO Johannes Tiusanen, Hankkijan täsmäviljelyn tuoteryhmäpäällikkö Teemu Helkala, TTS:n erikoistutkija Janne Karttunen, HAMK:n lehtori ja viljelijä Timo Teinilä. Keskustelun vetää Käytännön Maamiehen toimittaja Annaleena Ylhäinen.

Minipaneelissa haetaan Muutosta ajatteluun - Irti omistajanvaihdosten ylisukupolvisuudesta. Keskustelemassa ovat maaseutunuori, viljelijä Aki Laaksonen, ProAgria Etelä-Suomen talousasiantuntija Markku Koivisto, Melan Välitä viljelijästä -projektin projektiasiantuntija Salla Säteri ja TTS:n tutkija Minna Mattila-Aalto. Keskustelua ohjaa ProAgria Etelä-Suomien asiantuntija Elina Valkeinen.

Maa- ja koitalousnaisten keskuksen kehityspäällikkö Marita Suontausta pitää puheenvuoron Kädet multaan. Melan työterveyshuollon asiantuntija Arja Peltomäki-Vastamaa ja ProAgria Etelä-Suomen työterveyshuollon asiantuntija Pekka Terhemaa kertovat työterveyshuollosta ja tilakäyntien uusista tuulista.

Ennen näytteilleasettajien tietoiskuja kuullaan tietoisku Maitoyrittäjien Tähtivalmennuksesta.

Lauantaina 16.10. ProAgria jakaa Sukutilakunniakirjan. Se voidaan jakaa vähintään 200 vuotta saman suvun hallussa olevan maatilan omistajalle.

Metsälehti-lavalla saadaan tietoa monipuolisesti metsän omistamiseen liittyvistä asioista ja siitä, miten hoitaa metsää järkevästi.

Tietoa on tarjolla uusista vesiensuojelumenetelmistä, metsään.fi-palvelusta, metsäsijoittamisesta, sukupolvenvaihdoksesta, EU:n metsiin liittyvistä ohjeistuksista, metsänhoitoyhdistysten palveluista, hiiliviisaasta metsänhoidosta, kestävästä metsätaloudesta ja PEFC-ryhmäsertifioinnista, puurakentamisesta, kotimaisesta metsäbioenergiasta, kemera-kampanjasta, puukaupasta koronan jälkeen, suometsien käsittelytavoista, lehtojen hoidosta ja talousmetsien luonnonhoidosta.

Metsälavalla annetaan päivittäin hyviä vinkkejä raivaussahan käyttöön. Torstaina ja perjantaina haastateltavana ja tavattavissa on ampumahiihtäjä ja metsäopiskelija Tero Seppälä.

KoneAgria on ensimmäinen suuri maa- ja metsätalouden sekä urakoinnin ammattitapahtuma, joka järjestetään tiukkojen poikkeuksellisten aikojen jälkeen. Rokotusten edistyttyä paluu normaaliin on taas mahdollista.

KoneAgriassa on käytössä omaehtoinen koronapassi.

Messujärjestäjä suosittelee, että messuille saapuisivat vain täyden rokotussuojan saaneet, koronan 6 kk sisällä sairastaneet tai koronatestillä testatut kävijät ja näytteilleasettajat. Heidän ei tarvitse esittää erillisiä todistuksia sisäänpääsyn yhteydessä, vaan toimenpide toteutetaan vahvaan suositukseen perustuen.

Koronatestiksi riittää järjestäjän mukaan myös itsetehty ennakkotesti. Omatoimisia testejä voi ostaa KoneAgrian sisäänkäynneiltä.

Tässä vaiheessa toimenpide toteutetaan suosituspohjalta, mutta tarvittaessa järjestäjällä on valmius edellyttää koronatodistusta tai negatiivista koronatestiä, mikäli sitä edellytetään Suomessa.

KoneAgriasta on tulossa historiansa kattavin näyttely. Mukaan on myös lähtenyt ennätysmäärä alan toimijoita ja järjestöjä. Yrityslistat on julkaistu verkkosivulla, josta löytyy myös tapahtuman ohjelma aikataulutettuna.

KoneAgria on joka toinen vuosi järjestettävä maa- ja metsätalouden ammattitapahtuma. Tapahtuman järjestää vuonna 2021 Suomen Messut Osuuskunta ProAgria Tapahtumat Oy:n toimeksiannoista Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

KoneAgria järjestetään parittomina vuosina. Parillisina vuosina on vuorossa Helsingin MaatalousKonemessut, joka järjestetään 13.–15.10.2022 Messukeskuksessa Helsingissä.