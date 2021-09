Video: Tältä näyttää ohrapelto puimurin hytistä katsottuna – Roope Rissasen sadonkorjuu-urakka päättyi rehuohran puintiin

Hyppää puimurin kyytiin maaninkalaisen Roope Rissasen kanssa ja katso, miten sujuu viljan korjuu. Maanantaina 6.9. kuvatulla videolla puimuri kahmii sisuksiinsa rehuohraa. Samalla päättyi sadonkorjuu eli viimeiset viljat saatiin puitua eilen, Rissanen kertoo.

Puimuri, jonka rattia Rissanen kääntelee, on New Hollandin CX5.80, jossa on Cressonin kuuden metrin taittopöytä. Kone on jyhkeä, koska sillä puidaan vuodessa noin 400 hehtaaria. "Meillä on viiden tilan yhteisyritys Länsi-Maaningan kone-asema oy. Minä hoidan puinnit", Rissanen kertoo. Videolla hän pui toisen osakkaan pellolla.

Yritys omistaa oman puimurin lisäksi ison kuivurin, jossa kuivataan paitsi osakkaiden myös muiden kyläläisten viljat. Kuivurin hoitaminen on yhden osakkaan vastuulla.

Rissasen tilalla viljellään rehuohran lisäksi mallasohraa ja rypsiä. Kierrossa on mukana myös nurmea. Se menee läheisille karjatiloille, jotka korvaat nurmen säilörehuksi.

Mallasohraa viljelyssä on noin 10 hehtaaria. Laadusta ei vielä ole tietoa, koska näytteitä ei vielä ole otettu. "Sato onnistui meidän tilalla hyvin, ohraa kertyi noin 4 500–5 500 kiloa hehtaarilta."

Ohran pelastukseksi koitui, että toukotöihin päästiin keväällä ennen kuin sää muuttui kylmäksi. Ohra ehti orastui hyvin ja kasvattaa juurimassaa. Näin se kesti kuuman kauden, Rissanen kertoo. Rypsin keskisato on noin 1 000 kiloa.

Rissasen lisäksi koneaseman toisellakin osakkaalla on viljelyssä mallasohraa. Yhteenlaskettuna viljelyala on 20–30 hehtaaria vuosittain. Ohra myydään Savo-Malt-pienmallastamolle.

Videon on kuvannut Savonia-ammattikorkeakoulun tietojärjestelmäsuunnittelija Kari Taskinen.

