Susivahinko aiheuttaa lampurille jatkuvan pelon tunteen – "Perustuslain mukaan ihmisten turvallisuus, omaisuuden ja elinkeinon suoja olisivat turvattuja, mutta ei siltä tunnu"

Rintalan tilalla on jo entuudestaan runsaasti petoaitoja. ”Joki ja tilakeskukselle johtava tie tuovat aitaamiseen omat haasteensa. Sähkötoiminen portti lienee seuraava tarve sen lisäksi, että petoaitaa tarvitaan lisää”, pohtii Tapio Rintala.

Lampuri Tapio Rintala Pöytyältä on tällä viikolla katsellut uusien suurpetoaitojen paikkoja. Viime viikonloppuna sudet tulivat sisään 30 metrin päässä asuinrakennuksesta sijaitsevaan lampolaan ja tappoivat sekä raatelivat useita uuhia.

Elokuussa sudet kävivät katoksessa olleiden lampaiden kimppuun.

Rintala kertoo, että olo on epätoivoinen ja voimaton. Pelko on läsnä, varautuminen uuteen vahinkoon on koko ajan mielessä.

”Perustuslain mukaan ihmisten turvallisuus, omaisuuden ja elinkeinon suoja olisivat turvattuja, mutta ei siltä tunnu. Olen ollut poliisiin yhteydessä, heidän mielestään toimintakynnys lopetusmääräyksen antamiseksi ei ylity, koska kyseessä on materiaalivahinko.”

Itä-Suomen poliisi antoi elokuun alussa lopetusmääräyksen Joensuun Tuupovaarassa asuttujen rakennusten pihapiireissä sekä koti- ja tuotantoeläintilojen läheisyydessä liikkuneelle sudelle. Sutta karkotettiin tuloksetta ja lopulta se lopetettiin erään navetan pihaan 1.8.

Poliisi perusteli päätöstään sillä, että ihmisiin tottunut ja asutulla alueella liikkuva susi aiheuttaa vaaraa ihmisten hengelle ja terveydelle.

Vahinkoperusteista poikkeuslupaa Rintala on kerran vuonna 2010 anonut ja saanut.

Hän kritisoi lupaehtojen tiukkuutta. Poikkeusluvan hakeminen Suomen riistakeskukselta on käynyt mielessä ja hän on tehnyt asiaan liittyviä tiedusteluja, mutta vihreää valoa luvan saamisen puolesta ei ole näytetty.

Rintala arvioi, että petovahinkojen rahallinen arvo on noin 10 000 euroa.

”Aidat ja portit eivät ratkaise varsinaista ongelmaa. Ongelma ratkeaisi sillä, mistä ei haluta tai uskalleta puhua, eli susien kannanhoidollisella metsästyksellä. Susien ihmisarkuutta on saatava lisättyä.”

Rintala oli suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu- ja määrittelyhankkeen ohjausryhmässä MTK:n edustajana. Hän on myös MTK:n lammasverkoston puheenjohtaja.

Pöytyän riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Hannu Aalto arvioi MT:lle alkuviikosta, että susien hyökkäyksen kohteeksi joutuneessa lampolassa kävi sisällä useampia susia.

Alueella liikkuvassa susilaumassa on arvioitu olevan viisi pentua.

”Tällä lailla sudet opettavat pentuja saalistamaan”, hän epäilee.

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) erityisasiantuntija Jussi Laanikari kertoi MT:lle keskiviikkona, että tähän mennessä vuotta riistavahinkorekisteriin on kirjattu 22 susien aiheuttamaa lammasvahinkoa, joissa sudet ovat tappaneet 68 lammasta. Korvaussumma näistä vahingoista on 25 000 euroa.

Viime vuonna vastaavana ajanjaksona sudet aiheuttivat 23 vahinkoa ja tappoivat 171 lammasta. Korvaussumma oli 61 000 euroa. Koko viime vuoden saldo oli 35 susien aiheuttamaa lammasvahinkoa, joissa kuoli 326 lammasta ja joita korvattiin 107 000 eurolla.

”Kun aikuiset sudet opettavat pentujaan saalistamaan, syntyy isoja vahinkoja”, totesi Laanikari.

MMM on myöntänyt elokuussa 400 000 euron määrärahan Suomen riistakeskukselle suurpetovahinkojen torjuntatoimiin ja aitaamiseen.

Sudet ovat tulleet sisään mahdollisesti taustalla näkyvästä aukosta.