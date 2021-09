Ilomantsin viljojen kuivaukseen riittää yksi kuivuri – Iivo-perinneruis antoi kohtuullisen sadon Joonas Potkoselle

Lari Lievonen

Kulunut kasvukausi koetteli, mutta ilomantsilainen viljanviljelijä ja koneurakoitsija Joonas Potkonen aikoo jatkaa täyttä höyryä.

Kevätviljoista ohraa ja kauraa kohtasi totaalikato, herneenkylvö jouduttiin unohtamaan, rypsi on vielä vaiheessa, mutta perinneruis Iivo antoi kohtuullisen sadon, toteaa ilomantsilainen viljelijä Joonas Potkonen kasvukaudesta.

Hän oli tiistaina aamupäivästä säkittämässä Iivoa Ilomantsin entisen maatalousoppilaitoksen kaappikuivurilla. Perinneruis jatkoi matkaansa Saarion myllylle.

"Tämä on kylän ainoa kaappikuivuri, minä käytän tätä vuokralaisena. Lavakuivureita on vielä joitain käytössä, mutta niitä käytetään pääasiassa omiin tarpeisiin esimerkiksi riistapeltoja varten."

Potkonen kertaa kevään tunnelmia ja kertoo, että kaikki kylvöt siirtyivät kesäkuulle. Ohraa hän kylvi vielä juhannuksena.

"Hernettä oli tarkoitus laittaa, mutta 7.–8. toukokuuta täällä aurattiin vielä lunta."

"Täysi höyry päällä aion kuitenkin jatkaa. Ensi kesänä asetan oman tilan työt ykköseksi, tähän asti olen hoitanut asiakkaat ensin."

Jos mielii Ilomantsissa ehtiä saamaan satoa, on kylvettävä mahdollisimman aikaisia lajikkeita.

"Olosuhteet eroavat merkittävästi jo Joensuuhun ja Tohmajärveen verrattuna. Näillä paikkakunnilla ehtivät yleensä aina saamaan esimerkiksi oljetkin talteen kuivina, mitä täällä ei ehditä tehdä."

Syysruis Iivo on tärkeässä roolissa Potkosen tulevaisuuden suunnitelmissa. Perinnerukiin keskisato on parhaimmillaan 3 000 kiloa hehtaarilla. Tänä kesänä sato oli 1 500–2 000 kiloa hehtaarilta. Lajikkeen ravinteenottokyky on ilmiömäinen, hän kehuu.

Iivoa Potkonen viljelee muun muassa Ilomantsin keskustassa Parppeinvaaralla karjalanpiirakoistaan tunnetun ravintola Parppeinpirtin ikkunoiden alla. Kuoritaikinassa käytetään Iivoa. "Tällä tavalla tehdään todellista lähiruokaa."

Perinnerukiin lisäksi heinäsato onnistui ja laadukkaat pikkupaalit odottavat ostajaansa. "Minulle kaikki asiakkaat ovat yhtä tärkeitä, ostivatpa he yhden, 100 tai 1 000 paalia. Vaikka aikaahan se vie", pohtii Potkonen.

Maatalouden tulevaisuudennäkymät etenkin Ilomantsista katseltuna saavat Potkosen mietteliääksi. Karjatilat vähenevät ja muita viljanviljelijöitä ei kohta enää ole ollenkaan. Koneurakoitsijat eivät uskalla investoida uuteen kalustoon, Potkonen mukaan lukien.

"Pieniä investointeja ei tueta, minimissään viljanviljelijän olisi kyettävä tekemään noin 30 000 euron investointi. Täkäläiselle viljatilalle se on mahdottomuus."

Potkonen jaksaa kuitenkin sitkeästi nostattaa maaseutuhenkeä. "Olen laittanut useammalle lohkolle kasvamaan auringonkukkia. Sen lisäksi, että kukat ovat kauniita maisemassa, kasvi on erinomainen maanparantaja."

Tämä auringonkukkapelto löytyy Möhköntien varrelta runsaan neljän kilometrin päästä Ilomantsin kirkonkylältä.