Valkoposkihanhien syysmuutto on alkanut – lintujen laskeutumishaluja hillinnee ainakin pohjoisessa kesken oleva sadonkorjuu

Lari Lievonen

Hanhitilanneraportti on koottu Pohjois-Karjalan ely-keskuksen, BirdLifen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyönä.

Ensimmäiset arktiset hanhet saapuivat viime viikonloppuna Suomeen. Keskiviikon suotuisat tuulet houkuttelivat lisää hanhia muuttomatkalle, mutta päämuuton odotetaan tapahtuvan syys–lokakuun vaihteessa, tiedottaa Pohjois-Karjalan ely-keskus.

Eniten valkoposkihanhia havaittiin Pohjois-Karjalassa, missä lintumäärät jäivät alkuun muutamiin tuhansiin. Toinen aalto seurasi keskiviikkona 15.9., jolloin Suomeen saapui arviolta lähes 300 000 hanhea lisää.

Osa hanhista jatkoi matkaansa Suomen yli. Suurimmat paikallisparvet ovat olleet usean kymmenen tuhannen luokkaa.

Sadonkorjuu on kesken ainakin pohjoisimmissa maakunnissa, joten laskeutumista hillinnee siellä korkea kasvusto, arvioidaan tiedotteessa. Tutkimusten mukaan valkoposkihanhi ei laskeudu mielellään yli 12 senttiä korkeaan kasvustoon petojen saalistuksen välttämisen vuoksi. Etelämpänä sen sijaan iso osa pelloista on jo puitu.

Suomen pesimäkantaan lukeutuvia valkoposkihanhia on viime päivinä havaittu eniten Helsingissä, Mynämäellä ja Porissa, joissa kaikissa yli 4000.

Pesimätuloksesta arktisella alueella ei ole tietoa, mutta saksalaisvenäläinen retkikunta raportoi valkoposkihanhen tärkeimmällä pesimäalueella Kolguevin saarella olleen kesällä poikkeuksellisen kuivaa ja hanhia nähtiin tavallista vähemmän.

"Onko kuivuus vaikeuttanut pesimäaikaista ja sen jälkeistä ravinnonsaantia jää nähtäväksi. Voi olla, että pesimättömät ja pesinnässään epäonnistuneet hanhet aloittavat muuttonsa hiukan varhemmin ja isommalla joukolla."

Syksyn valkoposkihanhiseurannassa auttaa satelliittilähetinhanhien paikannukset. Luonnonvarakeskuksen ja Turun yliopiston projektissa asennettiin keväällä Pohjois-Karjalassa 50 lähetintä, joista muutama on hiljennyt. Näistä hanhista kymmenen on havaittu Suomessa. Hollantilaisessa projektissa on jäljellä ilmeisesti noin 30 toimivaa lähetintä. Yhdistetyllä aineistolla pystyy arvioimaan muuton kulkua jo varsin hyvin.

Ilmatieteen laitoksen tutkijan Jarmo Koistisen muuttoennusteen mukaan valkoposkihanhien syysmuuton tavanomainen huippuvaihe alkaa vasta viikon päästä, mutta Pohjois-Venäjällä on sattumalta juuri nyt viikoksi eteenpäin oikein sopivaa kylmää myötätuulivirtausta.

"Linnut lähtevät tulemaan Barentsinmeren rannikoilta kohti Vienaa ja Suomea. Niinpä tämän viikon aikana on odotettavissa hanhimäärien selvä kasvu.”

Pohjoistuuli vienee ennusteen mukaisilla tuulilla suuren osan lounaaseen pyrkivistä valkoposkihanhista Venäjän puolelta ohi Suomen ja voi olla, että iso osa hanhista matkaa hyvällä myötätuulella kauemmaksi kuin tavallisesti. Kyseessä on kuitenkin vasta ensimmäinen huippu, varsinainen päämuutto tapahtunee syyskuun lopussa ja lokakuun alussa.