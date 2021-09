Asiantuntija varoittaa vakavasta tulipaloriskistä tiloilla – jäteöljyä päätyy edelleen paikkoihin, joihin se ei kuulu

Sanne Katainen

Jäteöljy kuuluu aina kierrätykseen ja sen kaataminen maahan tai polttaminen on laitonta.

Entisaikoina oli tavallista kaataa jäteöljyjä maahan tai lämmittää sillä kasvihuoneita. Vakuutusjätti LähiTapiola muistuttaa kuitenkin, että jäteöljy kuuluu aina kierrätykseen ja sen kaataminen maahan tai polttaminen on laitonta.

LähiTapiolan tiedotteessa huomautetaan, että jäteöljyn huolimaton hävittäminen aiheuttaa merkittävän tulipalovaaran.

Tiloilla syntyy vuosittain satoja litroja jäteöljyä, minkä hävittäminen saattaa olla monelle hieman vaivalloista ja ongelmallista. On tärkeää muistaa, että jäteöljyn polttaminen, lorottaminen maahan, vesistöön tai viemäriin on kuitenkin laitonta.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan korvauspäällikkö Arto Laine kertoo, että jäteöljyä päätyy vielä nykyisinkin sellaisiin paikkoihin, joihin se ei kuulu.

"Oman kokemukseni mukaan tiloilla edelleen esimerkiksi poltetaan jäteöljyä hakelämmityskeskuksessa. Sitä ei missään nimessä pitäisi tehdä, vaikka se tuntuisi joskus helpoimmalta keinolta", Laine painottaa tiedotteessa.

Jäteöljyn polttaminen päästää ympäristöön haitallisia kemikaaleja ja lisää paloriskiä.

"Hakelämmityskeskuksia ei ole suunniteltu siihen, että niissä poltettaisiin öljyä. Silloin takapalon vaara kasvaa tai öljyä voi tihkua esimerkiksi lattialle putkista. Joskus jopa takapalojärjestelmä on otettu pois käytöstä, mikä on jo itsessään paloturvallisuusriski", korvauspäällikkö valistaa.

Jäteöljyn noudon voi tilata paikalliselta toimijalta, ja jos maatilalla syntyy jäteöljyä vähäinen määrä, voi sen toimittaa kotitalouksien tapaan kunnan kierrätyspisteeseen.

LähiTapiola korostaa tiedotteessaan, että kun polttoöljyä varastoi, on kiinnitettävä huomiota säiliön kuntoon. Säännölliset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet lisäävät polttonesteiden varastoinnin turvallisuutta. LähiTapiolan johtava asiantuntija Sami Myyrä huomauttaa, että säiliö, joka on ollut pois käytöstä tai jonka kunnosta ei muuten ole tietoa, on vakava ympäristöriski. Öljy tulisikin varastoida vain hyväkuntoisiin säiliöihin.

"Missään tapauksessa polttoainetta ei saa hamstrata vanhoihin öljytynnyreihin tai muihin astioihin, jotka eivät ole tätä varten suunniteltuja eivätkä laillisia polttoainevarastoja", hän kertoo.

Säiliön pohjan ei pitäisi koskea maahan tai kasvillisuuteen, jolloin säiliön pinta ei pääse ruostumaan ulkoapäin. Maalipinnan tulisi myös olla ehjä. Säiliön täyttöaukko ja tankkauspistooli kannattaa pitää lukittuina ja huolehtia letkujen kunnosta ja siitä, että ne on varustettu lappovirtauksen estolla.

