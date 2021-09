Äänekoskelainen Tommi Lunttila panostaa laatukauraan — kysyntää löytyy enemmän ulkomailta kuin Suomesta

Petteri Kivimäki

Suomalaista laatukauraa pitäisi Tommi Lunttilan mukaan markkinoida voimakkaammin ulkomaille.

Keski-Suomen Äänekoskella tilaa pyörittävä Tommi Lunttila kertoo kesän olleen sääolosuhteiden puolesta erityisen haastava

Viljelyksessä Lunttilalla oli kauraa, ohraa ja rypsiä. Pelloista omaa on 40 hehtaaria, vuokramaita puolestaan 160 hehtaaria. Maanantaina syksyn sadosta oli vielä puimatta noin 30 hehtaaria.

”Keväällä nähtiin kova rankkasade, jonka takia osa kylvetyistä pelloista alkoi kuorettua, eikä vilja tahtonut lähteä nousemaan. Sen jälkeen puolestaan tuli kuivuus. Yhtään optimaalinen keli ei ollut.”

Tonnimäärissä tullaankin Lunttilan mukaan jäämään alhaiselle tasolle. Sato on ehkä yksi heikoimmista pitkään aikaan. Etenkin kauran kannalta tilanne on haasteellinen.

”Kaurassa olen tavallisesti tavoitellut 4 000 kiloa hehtaaria kohden. Nyt jopa 2 500–3 000 kilon saamiseen riittää tekemistä”, hän harmittelee.

Lunttila on yllättynyt etenkin siitä, miten kevyttä jyvää sato on tänä vuonna antanut.

”Kun kippaan tavaran kuivauksen jälkeen kärryyn, niin siitä on lähtenyt yksi kolmasosa pois pelkästään kuivurin taakse. Kevyet jyvät on otettava pois, jotta saataisiin kauppakelpoista tavaraa.”

Lunttila näkee tilan tulevaisuuden olevan etenkin kauran viljelyssä. Tilalla onkin panostettu laadukkaan kauran viljelyyn.

"Pyrimme tuottamaan lastenruoka-laatuista kauraa, eli täysin jäämätöntä ja puhdasta."

Erilaisten kauratuotteiden määrä on kasvanut kauppojen hyllyillä vuosi vuodelta, ja kauraleipä kilpailee jo suosiossa ruisleivän kanssa. Tuottajahintoihin kauran menekki ei ole kuitenkaan Lunttilan mukaan suuresti vaikuttanut. Tosin jonkin verran nousua on nyt syksyllä tapahtunut.

"Mitä nyt katsoin, niin hinnat ovat tonnia kohden noin 170 euron kohdilla. Vastapainona kustannuksetkin ovat nousseet."

Yksi ongelma tuottajahintojen suhteen on Lunttilan mielestä se, ettei viljan laadukkuus vaikuta hintaan tarpeeksi. Hintataso on hänen mukaansa Suomessa hyvin tasapäistettyä, eikä kannusta viljelijää mahdollisimman laadukkaan sadon tuottamiseen.

Lunttila onkin siirtänyt katseensa ulkomaille, missä laadulle on enemmän kysyntää. Hän on osakkaana Polar Oats oy:ssä, joka vie suomalaista kauraa ulkomaille. Yrityksessä on osakkaina parisenkymmentä viljelijää ympäri Suomea. Yhtiö sai alkunsa juurikin alhaisen tuottajahinnan takia.

"Olimme täysin tyytymättömiä viljan hintaan, kuten olemme tänäkin päivänä. Miksi ulkomailla maksetaan laadusta lisähintaa, mutta Suomessa meillä ei ole mitään laadun tuomia hintaeroja?

Kysyntää suomalaiselle laatuviljalle on löytynyt. Säiden salliessa suomalaisen kesän olosuhteet sopivat hyvin laadukkaan viljan kasvattamiseen.

"Meillä on pitkät valoisat yöt, mikä kasvattaa kauran hyvin."

Hinta ulkomailla on todella houkutteleva Suomen tasoon verrattuna. Laadukkaasta kaurasta voi potentiaalisesti saada Lunttilan mukaan jopa sata euroa enemmän kuin Suomessa. Kotimaisten toimijoiden pitäisikin hänen mielestään tehdä enemmän töistä suomalaisen laatukauran mainostamiseksi ulkomailla.

"Meidän isoilla viljamarkkinoiden toimijoilla ei ole riittävästi intohimoa markkinoida ja brändätä suomalaista kauraa ulkomaille. He saavat riittävän katteen, eivätkä he lähde erittelemään huippulaatuista kauraa."

Lunttilan mukaan suomalaisesta kaurasta voisi parhaimmillaan syntyä parmankinkun tapainen brändi Suomelle. Suurta kikkailua laadukkaan kauran tuottaminen ei Lunttilan mukaan vaadi. Normaalit asiat pitää vain tehdä tavallista tarkemmin.

"Pitää katsoa tarkkaan mitä kasvinsuojeluaineita käytetään, ja ettei ole mitään homeita kaurassa. Olen myös vähentänyt pelloilla ajamista ja hionut muokkaustekniikkaa."

Petteri Kivimäki

Vaikka kesä oli kauran kannalta heikko, vaikutti maanantaina puidun lohkon sato Tommi Luntilan mukaan ensivaikutelman perusteella hyvältä.