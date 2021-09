Demarien ajatuspaja vaatii eläinten oikeuksien kirjaamista perustuslakiin

Esko Keski-Vähälä

Useat Euroopan maat ovat kieltämässä tai jo kieltäneet turkistarhauksen, Kalevi Sorsa -säätiön julkaisussa todetaan. Suomessa SDP:n vuoden 2020 puoluekokous asettui kannattamaan turkistarhauskieltoa.

Kalevi Sorsa -säätiön "Otetaan eläinten oikeuden vakavasti" -julkaisussa käsitellään muun muassa turkistarhauskieltoa. Suomen eläinoikeusjuristit ry esittää, että eläinten perusoikeudet on nostettava ihmisoikeuksien rinnalle. Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattinen ajatuspaja.

Tällä hetkellä SDP, vasemmistoliitto ja vihreät ovat turkistarhauskiellon kannalla. Kalevi Sorsa -säätiön julkaisussa arvioidaan, että on epätodennäköistä, että nämä puolueet voisivat lähitulevaisuudessa muodostaa enemmistöhallituksen, joka voisi viedä turkistarhauskiellon läpi eduskunnassa.

Turkistarhauskiellon eteneminen vaatisi vielä, että joko keskusta, kokoomus tai perussuomalaiset lähtisivät ajamaan turkistarhauksen kieltoa, säätiö toteaa tiedotteessaan. Toisaalta asia saatetaan sen mukaan ratkaista myös EU-tasolla. Esimerkiksi tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kieltävä kansalaisaloite etenee parhaillaan EU:ssa. Se ei kuitenkaan tule koskemaan turkiseläimiä.

Säätiön mukaan turkistarhauskiellon yhteydessä nostetaan usein esiin työllisyys ja tarhaajien asema. Suomalainen työelämä on parhaillaan murroksessa ja moni muukin ammatti häviämässä. Työllisyysnäkökulma ei säätiön mukaan perustele sitä, miksi juuri turkistarhauselinkeino tulisi säilyttää. Turkistarhojen määrä on laskenut 1980-luvun 6 000 tarhasta alle tuhanteen, ja osalle tarhaajista tarhaus on sivutoimi, säätiö sanoo tiedotteessaan.

Mikäli turkistarhaus kiellettäisiin, tarhaajien ja muiden turkiselinkeinosta elantonsa saavien työllistämistä ja uudelleenkouluttamista tulisi säätiön mukaan tukea.

"Turkistarhauksen alasajon yhteydessä tehtävät ratkaisut viitoittaisivat tietä myös muiden ekologisesti tai eettisesti kestämättömien elinkeinojen, kuten turpeentuotannon, sosiaalisesti kestävään alasajoon."

Myös monet muut eläinten oikeuksia koskevat kysymykset odottavat Kalevi Sorsa -säätiön julkaisun mukaan Suomessa ratkaisuaan.

Vuodesta 2012 asti valmistellusta eläinsuojelulaista on tulossa jo valmistuessaan riittämätön ja vanhentunut, julkaisussa todetaan. Esimerkiksi vaatimus kivunlievityksestä kastroitaville porsaille typistyi valmistelussa tulehduskipulääkkeen edellyttämiseksi. Eläinten jatkuvan vedensaannin turvaamisen tavoite on puolestaan jäänyt kustannustehokkuuden tavoittelun alle, sillä ne eläintenpitomuodot, joille vaatimuksesta aiheutuisi merkittäviä lisäkustannuksia, on jätetty lain ulkopuolelle.

Suomen eläinoikeusjuristit ry esittää julkaisussa, että eläinten perusoikeudet on nostettava ihmisoikeuksien rinnalle.

Eläinten perusoikeuksien turvaaminen ihmisten perusoikeuksiin verrattavalla tavalla vaikuttaisi nykymuotoiseen eläinten jalostamiseen, kasvattamiseen, käyttöön ja tappamiseen, sanotaan säätiön tiedotteessa. Esimerkiksi metsästäminen jokamiehenoikeutena ei olisi enää sallittua. Eläinten perusoikeuksista säätäminen edellyttäisi myös julkisten varojen ohjaamista ei-eläinperäisten elintarvikkeiden kehittämiseen, jotta eläinperäisistä elintarvikkeista päästäisiin eroon mahdollisimman pian.