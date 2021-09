Koneviesti: Maatalousurakoinnista on tullut vakavasti otettavaa yritystoimintaa – näillä keinoilla Koneurakointi Karvola pitää pyörät pyörimässä vuoden ympäri

Maatalouskoneurakointi on muuttunut maatilan lisätienestistä laajamittaiseksi yritystoiminnaksi. Nivalalaisen Koneurakointi Karvolan yrittäjät ovat 15 vuodessa kasvattaneet liiketoimintansa kannattavaksi ympärivuotiseksi toiminnaksi.

Arto Karvola

Koneurakointi Karvola Ay urakoi ympäri vuoden kymmenellä traktorilla ja yhdellä pyöräkuormaajalla. Lisäksi yrityksellä on vetoletkulevityskalustoa, neljä levitysvaunua sekä kolme siirtovaunua.

Koneurakointi Karvola Ay on perheyritys, jonka toiminta lähti liikkeelle vuonna 2006. Arto ja Ilpo Karvola alkoivat tuolloin urakoida lietteenajoa sekä maansiirtoa.

Vuosien varrella toiminta on laajentunut, tällä hetkellä yritys tekee talvikunnossapitoa, viljan murskausta, maansiirtoa, kalkitusta, salaojahuuhtelua, nurmen niittoa ja karhotusta, rehun siirtoajoa, pyöräkuormaintöitä, työkonerenkaiden nastoitusta sekä huolto- ja korjaustoimintaa.

Yrityksellä on kahdeksan työntekijää, kymmenen traktoria ja yksi pyöräkuormaaja, joille pyritään löytämään töitä ympäri vuoden.

Karvolat aloittivat lieteurakoinnin hankkimalla traktorivetoisen lietekärryn. Tätä ratkaisua pidettiin erikoisena, sillä tuohon aikaan ajettavien lietteenlevittimien suosio oli vahvassa kasvussa.

Ajettavaa on kuitenkin traktorikalustolle riittänyt, ja Arto Karvosen mukaan vuodessa ajetaan 200–300 tuhatta kuutiota lietettä. Levityssesongin ollessa käynnissä yrityksen käytettävissä on vetoletkulevityskalusto, neljä levitysvaunua sekä kolme siirtovaunua. Koska lietteenajossa raiteiden ja tiivistymien välttäminen on tärkeä osa työnjälkeä, kiinnittävät Karvolat erityistä huomiota maan pintapaineiden vähentämiseen.

Lieteurakointi on vain yksi osa yrityksen toimintaa. Siksi uudet työt valitaan yrityksen vuosikellon mukaan. Esimerkiksi viljan murskausta kokeiltiin siksi, että elokuu oli yrityksessä vuoden hiljaisinta aikaa. Jo ensimmäisenä vuonna murskausta tehtiin sitten urakalla yötä päivää.

Töitä riittää myös silloin, kun urakat eivät työllistä. Tällöin työntekijöitä hyödynnetään koneiden huoltojen, korjausten sekä varustelujen parissa. ”Kaikki työntekijät ovat myös pajamiehiä, joten monipuolisen osaamisen ansiosta myös perusteellisimmat kunnostustyöt hoituvat, ja palveluja tarjotaan myös yrityksen ulkopuolelle”, Arto Karvola kertoo.

Karvolan mukaan töiden ympärivuotisuus onkin täysipainoisen urakoinnin elinehto.

Karvoloiden yritys on kasvanut reilussa kymmenessä vuodessa yhdeksi Suomen suurimmaksi maatalousurakointiyritykseksi. Mitkä seikat ovat siivittäneet yritystoiminnan menestykseen vuosien aikana?

