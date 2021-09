Kauran hinta nousussa Yhdysvalloissa ja kotimaassa, rapsin hinta pysynyt korkealla

Kari Salonen

Kauran hinta nousi viime viikolla.

Kauran hinta on Yhdysvalloissa nousussa. Liittovaltion kaurasato on jäämässä pieneksi. Samoin Kanadassa kaurasato on kärsinyt muiden viljojen ja öljykasvien ohessa.

Yhdysvalloissa kauravarastojen ennustetaan menevän pienimmiksi vuosikymmeniin.

Myös kotimaassa alkusyksystä ohran ja vehnän varjoon jäänyt kauran hinta sai joitain korotuksia viime viikolla.

Maailmalla niukkuutta on vehnästäkin. Venäjällä elintarviketeollisuus on vaatinut rajoittamaan durumvehnän vientiä.

Pariisin hyödykepörssissä lähin vehnänoteeraus oli viime viikolla noin 250 euroa tonnilta.

Niukkuus rapsista piti viime viikolla Pariisin hyödykepörssissä rapsinoteeraukset yli 600 eurossa tonnilta.

Öljykasvien kevättalvesta lähtien korkealla pysynyt hinta on lisännyt viljelykiinnostusta. EU-alueella syysöljykasvien kylvöala on siten nousussa.

Kansainvälinen viljaneuvosto IGC nosti viime viikolla syyskuun raportissaan ennustettaan maailman maissisadosta.

Vehnän, ohran ja kauran ennusteita sen sijaan laskettiin. Arvio maailman kokonaisviljasadosta nousi hieman elokuun ennusteeseen verrattuna, koska maissin kasvu oli suurempaa kuin leikkaukset muihin viljoihin.

Vehnällä kulutus ylittää sadon hienoisesti. Maissilla sen sijaan varastot kasvavat.

Soijasadon ennustetaan olevan aavistuksen suurempi kuin vuosikulutus.