Huima kerintämaraton maaliin etuajassa – Toni Kattilakoski keritsi 420 lammasta selvästi alle 24 tunnin

Toni Kattilakosken urakka keritä 400 lammasta Isokummun Luomun tilalla Sievissä päättyi jo paljon ennen miehen tavoittelemaa maaliaikaa. Tilan lampaiden keritseminen alkoi lauantaiaamuna kello 9.00 ja tarkoitus oli saada työ valmiiksi sunnuntaiaamuun kello 9 mennessä.

"Tonin tavoite tuli jo aiemmin täyteen. Kello 3.21 oli 400 lammasta keritty. Lopputulos oli 420 lammasta", kertoo Isokummun Luomun emäntä Satu Kumpulainen.

"Pikkuisen jatkettiin, että on varmasti yli. Sitten ajattelin, että on parempi lopettaa, jotta mies ja eläimet on kunnossa", kertoo Toni Kattilakoski

Kattilakosken mukaan työ sujui alkuun hyvin, mutta 12 tuntia aloituksesta alkoi jo vähän painaa.

"Sen jälkeen se oli välillä mukavaa, ja välillä ei enää ollut", Kattilakoski kertoo.

Aluksi työtä tehtiin kaksi tuntia putkeen ja sen jälkeen oli pieni tauko. Puolenyön jälkeen joka tunnin jälkeen tarvittiin puolen tunnin tauko.

Kattilakosken tavoitteena olikin testata, kestävätkö keho ja fyysinen kunto tuollaisen urakan.

"Nyt ei tarvitse enää miettiä. Joku toinen saa yrittää, jos haluaa tehdä enemmän." Sunnuntaina työ tuntuikin selässä ja jaloissa – ja vähän kaikkialla, Kattilakoski kertoo.

Kumpulainen kertoo, että kaikkiaan kerinnästä villaa kertyi kuusi suursäkillistä. Kolme säkkiä valkoista ja yksi mustaa, harmaata ja ruskeaa kutakin. Koska kerittävänä oli isoja ja pieniä lampaita sekä erivärisiä, työ vei kauemmin kuin, jos koko kerittävä joukko olisi ollut täysikasvuisia valkoisia. Värit kun heijastavat valoa eri tavoin ja hidastavat siten keritsijän työtä. Samoin pienempien lampaiden kerintä käy isompia hitaammin.

Kumpulainen kiitteleekin kerinnässä mukana ollutta tiimiä. Kattilakosken lisäksi neljä muuta oli mukana koko urakan ajan, muuten henkilöt vaihtuivat. Kaikkiaan auttamassa oli reilu kymmenen henkilöä eläinten siirtelystä talkoolaisten muonitukseen.

Tilan emäntä kiitteleekin kerinnässä mukana ollutta noin 10 henkilön tiimiä, joka mahdollisti kerintämaratonin.

"Hyvä tiimi oli, täytyy sanoa. Meitä seurattiin Youtuben kautta. Analytiikkaa ei ole ehditty katsomaan, mutta kommentteja tuli ainakin Intiasta ja USA:sta, osa oli omia yhteistyökumppaneita. Olemme kyllä tyytyväisiä, kerintä herätti paljon kiinnostusta."

Kumpulainen aikoo iltapäivällä vielä ottaa pienen oman urakan.

"Sinne jäi 30 uuhen porukka. Ajattelin ne vielä itse keriä, kun on mahtava paikka valmiina. Huomisen olen kotona, mutta sitten alkaakin kerintäkurssi. Lähden reiluksi viikoksi hakemaan lisää oppia kursseille ja omaksi ilokseni keritsemään muiden lampoloihin."

Kumpulaisen haaveena on tulla kerintäkouluttajaksi. Toistaiseksi vain yhdellä on Suomessa lisenssi myöntää keritsijöille British Wool kerintäsertifikaatteja.

Ripeässä työssä oli mukana myös ahkera tiimi.