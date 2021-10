KoneAgriaan vain terveenä ja iloisella mielellä – "Meidän tehtävämme on painaa korona taka-alalle hyvillä järjestelyillä”

Nyt voimme pitkästä aikaa keskittyä siihen, mikä messuilla on oleellisinta: uudet ideat, hyvä tunnelma, inspiraatioiden saaminen, kollegoiden kohtaaminen ja koneuutuuksiin tutustuminen, luettelee messujen konseptikehittäjä Leo Potkonen.

KoneAgrian järjestäjät suosittelevat vahvasti, että messuille saapuisivat vain täyden rokotussuojan saaneet, koronan jo sairastaneet tai koronatestillä testatut kävijät ja näytteilleasettajat.

Oman koronatestin voi tehdä vaikka edellisenä iltana tai lähtöaamuna, niin voi hyvillä mielin suunnata Tampereelle, kannustaa messujen konseptikehittäjä Leo Potkonen. Testejä myydään myös messujen sisäänkäynneiltä.

”Kenenkään ei tarvitse esittää messuille tulleessaan mitään erillisiä todistuksia. Luotamme siihen, että jokainen toimii vastuullisesti, suositustemme mukaan. Eihän kukaan halua tulla messuille levittämään tautia.”

”Emme haluaa todistusten kyselyrumbaa tai muita rajoituksia, jos niille ei ole pakottavaa tarvetta”, Potkonen painottaa viitaten viranomaisten mahdollisiin määräyksiin ja suosituksiin.

"Ihmisten pitäisi saada kohdata toisiaan rennoissa tunnelmissa. Nyt voimme pitkästä aikaa keskittyä siihen, mikä messuilla on oleellisinta: uudet ideat, hyvä tunnelma, inspiraatioiden saaminen, kollegoiden kohtaaminen ja koneuutuuksiin tutustuminen", Potkonen luettelee.

”Meidän tehtävämme on painaa korona taka-alalle hyvillä järjestelyillä. Messujen aikaan lähes kaikki rajoitukset ovat luultavammin jo poistuneet. Messujen vahvan ytimen, ihmisten kohtaamisen toteutus, on taas mahdollista.”

”Oleellista on turvallisuuden tunne ja luottamus. Haluamme luoda sellaiset järjestelyt, että jokainen voi olla KoneAgria-konemessuilla turvallisin mielin.”

Messukeskuksessa on väljää liikkua, koska isot koneet itsessään vievät tilaa, Potkonen toteaa. Koneita ei edes voi pakata pieneen tilaan ja jättää väliin kapeita kulkureittejä. ”Näytteilleasettajien osastot muodostavat oman kokonaisuutensa, joten ihmisten on helppo päättää, haluavatko tutustua koneisiin läheltä vai kaukaa.”

Messukeskuksen ravintoloita koskevat ravintola-alan koronasuositukset ja määräykset, Potkonen muistuttaa.

KoneAgriassa lounasravintolalle on varattu kokonainen halli eli ravintolapaikkoja on lisätty. Näin ihmisillä on tilaa joko istua yhdessä tai erikseen. ”Haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden istua rauhassa alas ja vaihtaa kuulumisia.”