Viljan hinta nousee Suomessa jyrkemmin kuin maailmalla: "Kotimainen teollisuus ostaa, mitä kotimaan markkinoilta löytyy"

Rehuohran hinta on jo 60 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Sianlihantuottajien tilannetta hankaloittaa sen lisäksi laskusuuntainen tuottajahinta.

Lari Lievonen

Viljan ja öljykasvien hinnat jatkavat nousuaan Suomen lisäksi myös maailmalla, koska varastotilanne niukkenee, ja sadot ovat monin paikoin pieniä. Arkistokuva syksyn puinneista Polvijärvellä.

Viljojen hinnoissa suunta on Suomessa edelleen jyrkästi ylöspäin. Kaikissa viljoissa ostohinta on jo yli 200 euroa tonnilta, ja osa ostajista tarjoaa jo selvästi yli sen. Esimerkiksi Fazer ilmoitti torstaina ostavansa vehnää 245 euron hintaan tonnilta.

"Kovaa tahtia on menty ylös", toteaa Hanna Helkkula Vilja-alan yhteistyöryhmä Vyristä.

Maailmallakin viljan hinnat ovat korkeat, mutta hintapiikki ei ole enää yhtä jyrkkä kuin Suomessa.

"Kotimainen teollisuus kyllä ostaa nyt sen viljan, mitä kotimaan markkinoilta löytyy", Helkkula päättelee.

Vehnän varastotilanne tiukentuu maailmalla, ja hintojen nousun ennakoidaan jatkuvan laajasti, uutisoi Agrimoney.

Luomuviljojen hinnat ovat nousseet hieman tavanomaisia maltillisemmin, mutta nousua on nähtävissä myös etenkin luomukauran hinnassa.

Öljykasvien hinnat ovat nousseet kuukaudessa sata euroa tonnilta. "Nousu on jyrkentynyt, kun rapsin puinti Kanadassa on edennyt", kertoo Katariina Vilppula Vyristä.

Hän kuvailee hintoja lähes ennätysmäisiksi. Todennäköistä on, että ne myös pysyvät korkeina vielä pitkään. Tämä on kannustanut viljelijöitä lisäämään rapsin kylvöalaa EU:ssa, ja myös Suomessa syysöljykasvien suosio on noussut.

Sianlihan hinta laskee lähes kaikkialla ja tiloja koettelee rehuviljan sekä energian korkea hinta. Suomessa rehuohran hinta on Vyrin mukaan noussut 60 prosenttia siitä, mitä se oli vuosi sitten.

Kiinassa sianlihayritykset tekevät tappiota ja Pig333-sivuston tuoreimman tiedon mukaan hinta on laskenut yli puoleen kuluvan vuoden tammikuusta. Pientä nousua sianlihan hinnassa on vain Etelä- ja Pohjois-Amerikassa.

Brasilia teki syyskuussa sianlihan vientiennätyksen. Tärkein vientikohde on Kiina, jonne myytiin lähes puolet kuukauden 112 000 tonnin viennistä. Bulgariassa sianlihantuotanto alkaa nousta jaloilleen afrikkalaisen sikaruton aiheuttaman tuotannon alenemisen jälkeen. Maan sikatuotanto pieneni taudinpurkausten vuoksi noin viidenneksellä. Suurin osa alas ajetuista tiloista on aloittanut tuotannon uudelleen, uutisoi Pig333.

Suomessa sianlihan tuotanto on tänä vuonna laskenut vajaan prosentin ja kulutus neljä prosenttia, ilmenee Kantar TNS Agrin tuoreimmasta barometrista.

Lihan kokonaiskulutus on Kantarin tilastojen mukaan ollut Suomessa tammi-elokuussa samaa luokkaa kuin vuotta aiemmin. Siipikarjanlihan kulutus on kasvanut kolme prosenttia. Naudanlihan kulutus laski kolme prosenttia, ja teurasmäärä hieman vähemmän. Karitsan kulutus on laskenut tänä vuonna 14 prosenttia, ja tuotanto 12 prosenttia.

Kanamunatuotanto on alkuvuoden aikana kasvanut vajaan prosentin ja kulutus vähentynyt runsaat kaksi prosenttia.

Maitomarkkinat ovat vakaat, mutta tiloilla eletään vakavaa tuotantokustannuskriisiä, Valion alkutuotantojohtaja Ilkka Pohjamo kiteyttää.

"EU:ssa rasvattoman maitojauheen ja voin hinnat ovat varsin korkealla tasolla ja niiden välinen hintasuhde on palautunut", hän kertoo. Kysyntä on tällä hetkellä vahvaa.

Hyvä markkinatilanne ei kuitenkaan ratkaise tilojen talousongelmia.

Suomessa maidon tuotantokustannukset ovat jo entuudestaan korkeat, joten heikko viljasato ja tuotantokustannusten nopea nousu iskevät meille pahasti, Pohjamo toteaa.

Valion kannalta tärkeintä on nyt pyrkimys mahdollisimman korkeaan tilityshintaan ja siinä onnistuminen, hän sanoo.

"Markkinoilta ei kuitenkaan löydy nopeaa ratkaisua. Kaupan kanssa voi käydä neuvotteluja, mutta hintamuutoksilla on markkinataloudessa väistämättä vaikutuksia kysyntään. Tällä hetkellä jo puolet Suomessa syödystä juustosta on edullista tuontitavaraa."

Moni povaa jo maatilojen lopettamisaaltoa. Sellaista ei ainakaan vielä maitoalalla näy, Pohjamo kertoo.

Maidontuotanto on tänä vuonna alentunut sekä Valio-ryhmän sopimustuotannon että kuivan hellekesän takia. Kesän säät heikensivät myös maidon pitoisuuksia.

Määrät saattavat edelleen laskea sen takia, että tiloilla etsitään kustannussäästöä ruokintamuutoksista.