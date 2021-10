Suotuisissa oloissa nurmi sitoo hiilidioksidia 40 kiloa hehtaaria kohti tunnissa – määrän, joka vastaa keskimäärin noin 260 kilometrin ajoa polttomoottoriautolla

Viljelijän taloutta tukeva toimi on usein hyvä myös ilmaston kannalta, HKScanin sopimustiloilla tehdyt mittaukset osoittavat.

Sanne Katainen

Matti (vas.) ja Kalle Murto odottavat mielenkiinnolla kesän mittaustulosten yhteenvetoa. Keskellä HKScanin Heikki Aro.

On sumuinen, sateinen ja viileä lokakuun päivä. Välimaan tilan säilörehupellolla Salossa seisoo muutama oudon näköinen laite sekä iso joukko hiilensidonnan asiantuntijoita.

"Tällä säällä tämä pelto on luultavasti hiilen lähde, mutta jos aurinko paistaisi, se sitoisi hiiltä vauhdilla", HKScanin alkutuotannon tutkimuspäällikkö Heikki Aro arvioi.

HKScanin tavoitteena on hiilineutraali ruokaketju vuoden 2040 loppuun mennessä. Ja koska peltomaa on ketjussa merkittävin hiilen lähde, siihen pureudutaan nyt kunnolla.

Yhteensä 80 sopimustuottajan pelloilla on tehty erilaisia mittauksia kahden vuoden ajan. Mukana on nauta-, sika- ja broileritiloja, 40 Suomessa ja toiset 40 muissa Itämeren ympäristön maissa. Välimaan tila on yksi pilottitiloista.

Hiilensidontamittauksissa mukana olevat osaavat jo ikkunasta ulos vilkaistessaan arvioida, milloin hiiltä sitoutuu ja milloin vapautuu.

Suotuisissa oloissa pelto sitoo hiilidioksidia 40 kiloa hehtaaria kohti tunnissa – määrän, joka vastaa keskimäärin noin 260 kilometrin ajoa polttomoottoriautolla.

Vuoden mittaan on myös jaksoja, jolloin nurmesta vapautuu hiiltä, esimerkiksi heti rehunkorjuun jälkeen – ja tällaisena pilvisenä myöhäissyksyn päivänä.

Aron mukaan HKScanin nettotavoitteena on saavuttaa hehtaaritasolla 500 kilon lisäys vuosittaiseen peltojen hiilensidontaan.

Välimaan nykyinen ja tuleva isäntä Matti ja Kalle Murto odottavat hiilitutkimuksen yhteenvetotuloksia mielenkiinnolla.

"Näistä asioista keskustellaan usein silkalla mutu-tuntumalla", Kalle toteaa. "On hyvä saada faktaa, jota voi tuoda keskusteluun."

Matti Murto huomauttaa, että lohkon hiilensidontaa voi arvioida jo pellon reunaan kertyvän paalipinon mittasuhteista.

Aro on samoilla linjoilla. Ympäristön kannalta hyvät menetelmät näyttävät olevan hyviä myös viljelijän talouden kannalta, mittaustulokset kertovat.

"Mitä enemmän ja pidempään pellolla on vihreää ja mitä tehokkaammin kasvusto käyttää lannoitteet, sitä enemmän lohko sitoo hiiltä", hän kertoo.

Hiiltä kartutetaan myös esimerkiksi muuttamalla muokkausmenetelmiä kevyemmiksi ja kylvämällä viljakasvustoon kerääjäkasveja.

Välimaan koelohkolla kasvivalikoima on hiilensidonnan kannalta suotuisa. Timotein, nurminadan ja englanninraiheinän lisäksi mukana on esimerkiksi syväjuurista ruokonataa ja typpeä sitovaa valkoapilaa. Vaikka sää vaihtelee, aina joku kasvi pärjää.

"Hiilijalanjäljen laskennassa on melkein yhtä monta mieltä kuin miestäkin", Aro toteaa. Hän toivoo, että alalla päästään yksimielisyyteen yhdenmukaisista käytännöistä.

HKScan luottaa tietoon ja kokemukseen. Yhteistyökumppaneiksi on valittu maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys Vaisala sekä datapalvelu- ja järjestelmätoimittaja Datasense.

Välimaan tilan havaintolohkolla on maaperäanturit, jotka mittaavat jatkuvasti maan kosteutta, lämpötilaa ja sähkönjohtavuutta. Kasvuston tilannetta seurataan satelliittidatan avulla.

Ja sitten ne oudot laitteet.

Jari Hakkarainen Datasenseltä esittelee nurmelle asetettua mittauskammiota, hiilivuoanalysaattoria. Sen sisällä kaksi Vaisalan kaasuanturia mittaa hiilidioksidipitoisuutta. Kun pitoisuus alenee, kasvusto ja maaperä sitovat hiiltä, kun taas nousee, maahengitys luovuttaa hiiltä.

Robotiikka avaa ja sulkee kammion kantta, jotta kaasut vaihtuvat. Kammion paikkaa nurmella vaihdellaan.

Vieressä on pieni kupolimallinen käsianalysaattori, jossa on vastaavat anturit. Sitä on helppo liikutella.

Kolmas kammio on respiraatioanalysaattori, joka mittaa maahengitystä.

Kaikkien näiden keräämä tieto siirtyy pilveen myöhemmin analysoitavaksi.

Tähän mennessä saadun tiedon perusteella on jo tehty sopimustuottajille muutamia koulutusvideoita, Heikki Aro kertoo. Lisää neuvontaa on luvassa, kunhan tämänkin kesän tulokset on analysoitu.

Sanne Katainen

Vaisalan Maria Uusimaa kertoo kaasuanturien toiminnasta.