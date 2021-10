Vuoden Sikateko -tunnustuksen saanut professori haluaa varmistaa, että sika-ala saa ammattitaitoisia eläinlääkäreitä

Suomen Sikayrittäjien tämänvuotisen Sikateko-tunnustuksen on saanut eläinlääketieteen professori Mari Heinonen. Hänen mielestään kaikkien tulevien eläinlääkäreiden on hyvä saada tietoa siitä, mitä suomalainen kotieläintuotanto on.