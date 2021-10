Sorkkahoitaja tekee videolla karmaisevan löydön: Yli 12-senttinen ruuvi oli uponnut kantaa myöten – naudat voivat toipua hämmästyttävänkin kokoisista vierasesineistä

Lehmien sorkista voi löytyä melkoisia yllätyksiä.

Skotlantilainen sorkkahoitaja Graeme Parker esittelee videolla hulluimpia esimerkkejä, joita hän työssään kohtaa: Hampaita, muttereita, kivenmurikoita ja nauloja.

Lehmistä löytyy sitkeyttä. Moni toipuu, vaikka jaloissa olisi huomattavankin kokoisia vierasesineitä. Niiden olo helpottuu silminnähden, kun Parker vapauttaa ne vaivojen aiheuttajasta.

Karmaisevin löytö esitellään videon lopussa. Lehmän sorkan tyvessä näkyy metallinpala, joka osoittautuu ruuvin kannaksi. Saatuaan ruuvin irti Parker arvioi ruuvin olevan ainakin viiden tuuman, eli 12,7 sentin kokoinen.

Parker on perustanut aiheelle omistetun, The Hoof GP -kanavan, joka on ehtinyt kerätä Youtubessa miljoonayleisön. Osa on kiinnostunut sorkkahoitajan työstä laajemmin, osaa taas tuntuu viehättävän yksinkertaisesti katsoa, millaisia esineitä sorkista voi löytyä.

"Useimpia ihmisiä häiritsee muutama kivi kengässä. Nämä lehmät ovat sankareita ja varmasti onnellisia saatuaan jalkansa kuntoon", eräs katsoja kommentoi.