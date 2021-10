Tuottajien motivaatio ratkaisee, säilyvätkö pohjoismaiset alkuperäisrodut

Pekka Fali

Pohjoissuomenkarjaa Pelson vankilan maatilalla Vaalassa 2018.

Tuore tutkimus korostaa, että tuottajien motivaation ylläpitäminen on välttämätöntä alkuperäisrotujen perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Raportti korostaa vuoropuhelun tärkeyttä ja byrokratian keventämistä.

3MC – Pohjoiset tunturikarjat -tutkimusryhmän julkaisemassa artikkelissa asiantuntijat käyvät läpi tuottajien ja sidosryhmien näkemyksiä suojelutyöstä.

"Tuottajien pitäisi saada äänensä kuuluviin", Luonnonvarakeskuksen tutkija Ulla Ovaska korostaa. "He osaavat käytännön työn kautta kertoa asioista, joita me tutkijat emme osaa ottaa huomioon. Heiltä saatu tieto on tuoretta ja se kertoo ajan haasteista."

Alkuperäisrotujen pitämistä tuetaan Pohjoismaissa erilaisilla tukijärjestelmillä. Tuet eivät kuitenkaan kata korkeatuottoisten kaupallisten rotujen ja alkuperäisrotujen välistä tuotantotasoeroa, NordGenin kotieläinsektorin asiantuntija Maria Kjetså sanoo.

"Alkuperäisrotujen tuotantomääriä ei ole jalostettu erityisen intensiivisesti. Siksi tuottajille jää pienempi määrä kotieläintuotteita myytäväksi", Kjetså muistuttaa.

NordGen kotieläinsektorin ja tutkimusryhmän johtaja Mervi Honkatukia korostaa, että päätöksentekijöiden, tutkijoiden ja tuottajien on oltava samoilla linjoilla tukijärjestelmien suunnittelussa ja päätöksissä.

"Tutkimustulokset osoittavat, että tuottajat arvostavat toimivaa tukijärjestelmää ja tahtovat osallistua toimenpiteiden suunnitteluun", hän sanoo.

Honkatukiakin korostaa tuottajien roolia. "Tuottajien motivointi ei ole säilytystyössä ainoastaan tärkeää – se on ehdottoman ratkaisevassa asemassa."

Tutkimusprojektin koordinaattorina toimii NordGen, joka on Pohjoismaiden yhteinen siemenpankki ja geenivarojen osaamiskeskus.