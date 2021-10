Savuhovi kritisoi kotimaisen sianlihan saatavuutta – MTK:n asiantuntija lihapuheista: "Kuulostaa ymmärtämättömältä"

Eija Mansikkamäki

Savuhovin puheissa on suomalaisesta työstä kertova avainlippu.

"Kuulostaa siltä, että asiassa on ymmärtämättömyyttä", MTK:n liha-asiantuntija Mari Lukkariniemi kommentoi lihanjalostaja Savuhovin näkemyksiä sianlihan saatavuudesta ja hinnasta.

Yrityksen toimitusjohtaja Pasi Lainto oli vieraana MT:n lauantaina julkaisemassa Mansikkamäen päivälypsy- podcastissa eli kuunneltavassa ohjelmassa.

Lainto sanoi, ettei maailmalaajuinen sikakriisi näy yrityksen hankintahintojen alenemisena, vaan sen saamat tarjoukset joulukauppaan ovat jopa viime vuotta korkeampia.

Savuhovi käyttää leikkeleissään ja makkaroissaan valmiiksi leikattua porsaan sisäpaistia, joka tulee valtaosin Saksasta. Lainnon mukaan kotimaista ei saa, sillä isot lihatalot eivät vastanneet kesällä tarjouspyyntöihin yhtä lukuun ottamatta.

Lukkariniemen mukaan tilanne ei ole uusi, ja hän näkee monta mahdollista syytä. Yksi on sisäpaistin erityisyys raaka-aineena.

"Isotkin lihatalot myyvät eniten kinkkuleikkelettä, jauhelihaa ja makkaraa. Kinkkuleikkeleissä kolme isoa ovat markkinajohtajia, joten en yhtään ihmettele, jos sisäpaisti menee omaan käyttöön. Myös harmaasuolattuun kinkkuun menee paistia, joten jos haluaa paistia, ei tule kinkkua."

MTK:n edustaja ei usko, että isot lihatalot kyykyttävät pienempiä tahallaan ja pakottavat käyttämään tuontiraaka-ainetta.

"Olisihan se aika erikoista. En oikein usko, koska kyllähän kaikki kauppaa haluavat tehdä."

Lukkariniemi muistuttaa, että kotimainen sianliha on eri tuote kuin saksalainen sekä laadultaan että kustannusrakenteeltaan. Sianlihan tuottajahinta on Suomessa Luken hintatilastojen mukaan 1,63 euroa ja Saksassa 1,29 euroa kilolta, joten pelkässä raaka-aineen keskihinnassa on 34 sentin ero.

"Valitettava totuus on, että jos käyttää vain sisäpaistia, hintaan tulevat mukaan teurastus, leikkuu ja rahti, ja meillä pelkästään teurastajan palkka on selvästi saksalaista korkeampi. Kustannustaso on ihan erilainen, ja jos haluaa suomalaista, siitä pitää myös maksaa."

Lukkariniemi muistuttaa myös, että vaikka lihan kulutus kaiken kaikkiaan on pysynyt vakiona, sianlihan on laskenut 3–4 prosenttia vuodessa. Omavaraisuusaste on nyt 107 prosentin luokkaa ja koska kesällä ei vielä ollut tietoa siitä, että Kiina vähensi tuontiaan, ehkä tarjouksia kannattaisi kysyä nyt uudelleen.

Savuhovi ei käytä tuotteissaan joutsenmerkkiä, vaan avainlippua, koska vain työ on taatusti suomalaista. Lainnon mukaan lihan ulkomainen alkuperä ei ole tuottanut yhtiölle minkäänlaista palautetta.

Lukkariniemi muistuttaa, että kuluttajalle alkuperämerkintä ja raaka-aineen alkuperä ovat tärkeitä, mutta alkuperän selvittäminen voi vaatia pakkausmerkintöjen pikkutarkkaa lukemista. Ulkomaista raaka-ainetta ei useinkaan aisti lopputuotteesta.

"Sen voi sanoa, että pk-sektorin lihanjalostajilla on ollut hyvää tuotekehitystä ja tuotteet ovat maistuvia, en käy niitä moittimaan. Mutta olisihan se hienoa, että pystyisivät käyttämään kotimaista lihaa."

Kuuntele myös:

Lihanjalostaja sikakriisistä: "Meille kotimaisen sianlihan hinta ei ole laskenut vuodessa yhtään, hintaero tuontiin jopa tuplat"

Podcastissa haastateltavana sikatilallinen Otso Heikola: "Sikatalous on kuolemankielissä"