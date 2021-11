Perunasta hiilineutraali: Potwell korvaa viljelyn päästöt metsää istuttamalla

"Haluamme muistuttaa, mitä kaikkea suomalaisen ruuan ytimessä oleva peruna-ala on tehnyt alkutuotannon vastuullisuuden eteen."

Lari Lievonen, Markku Pulkkinen

Potwell muuntaa perunoidensa hiilikuorman puuntaimiksi. Niiden istutuksesta huolehtivat 4H-nuoret.

”Vaikka teemme kaikkemme, ihmisen toiminnasta jää aina jonkinlainen hiilijalanjälki. Meidän viljelijämme kompensoivat oman jäljelle jäävän jalanjälkensä”, sanoo Potwell Oy:n toimitusjohtaja Teppo Vetoniemi.

Potwell Oy on kahdeksan pakkaamon ja kuorimon omistama peruna-alan myynti- ja kehitysyhtiö Kristiinankaupungissa.

Yhtiö kompensoi päästönsä tekemällä yhteistyötä 4H-järjestön Taimiteko-hankkeen kanssa.

Potwell laskee tuotteilleen vuosittaisen hiilijalanjäljen heinäkuusta heinäkuuhun perustuen Luonnonvarakeskuksen (Luke) hiilijalanjälkilaskentaan. Tuotannosta syntyvä hiilikuorma muutetaan Luken laskentakaavan mukaan puuntaimiksi.

”Kun tiedämme tarvittavan taimien määrän, pystymme laskemaan istutettavan metsäpinta-alan koon. Ostamme kaksi taimierää vuodessa: toisen heinäkuussa ja toisen tammikuussa. Sen jälkeen Suomen 4H-järjestössä työskentelevät nuoret istuttavat puut Taimiteko-mallin mukaisesti”, Vetoniemi kertoo.

”Nykyisin yrityksillä on erilaisia vaihtoehtoja kompensoida toimiensa aiheuttama hiilijalanjälki. Me haluamme tehdä tämän Nuoret ilmastotöissä -hankkeen pohjalta syntyneen Taimiteon toimintamallilla, koska meille on tärkeää olla mukana myötävaikuttamassa suomalaisten nuorten työllistymiseen.”

Vetoniemen mukaan keskusteluilmapiiri suomalaisen ruuan alkutuotantoa kohtaan on ollut aika raakaa. "Siksi haluamme muistuttaa siitä, mitä kaikkea suomalaisen ruuan ytimessä oleva peruna-ala on tehnyt alkutuotannon vastuullisuuden eteen."

”Pelkästään meidän kauttamme vastuullisuustalkoisiin osallistuu yli 100 viljelijää perheineen, pienviljelijöitä ja isompia. Vastuullisuus aloitetaan ja mitataan ihan sieltä alkutuotannosta asti päättyen aina siihen, kun perunat on toimitettu keskusliikkeen terminaaliin.”

Potwell Oy:n viljelijöiden käyttämät raaka-aineet tuotetaan korkeintaan 30 kilometrin päässä jalostuspisteistä. Perheviljelmillä tuotettavien perunoiden loppuosoite tiedetään myös aina etukäteen. Tämä pienentää osaltaan kuljetuksista syntyvää hiilijalanjälkeä.

Suomen 4H-järjestön ylläpitämän Taimiteon tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Samalla Taimiteko on työllistänyt lähes 200 nuorta istutustöihin.