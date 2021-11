Vehnän pörssihinta nousi 300 euroon ja rapsin 700:aan, myös kotimaan hinnoissa nousua

Pekka Fali

Kotimaassa korkeimmat vehnän ostotarjoukset olivat perjantaina yli 260 euroa.

Viime viikolla Pariisin hyödykepörssissä helmikuun rapsinoteeraus ylitti 700 euron rajan ja vehnän joulukuun futuuri ylitti torstaina hetkeksi 300 euroa tonnilta.

Noteeraukset ovat kaikkien aikojen korkeimmat. Vehnänoteerauksen nousun taustalla on Venäjän puheet tiukentaa jo käynnissä olevia vehnän vientirajoituksia. Maan nykyinen vientivero ei ole vientiä pysäyttänyt.

Rapsin tarjontatilanne on niukka. Samaan aikaan soijasatoennusteita on laskettu ja raakaöljyn hinta on korkeimmillaan vuosiin.

Perjantaina lähin vehnänoteeraus oli noin 296 euroa. Ensi syyskuun noteeraus oli 258 euroa.

Rapsille helmikuun noteeraus oli perjantai-iltapäivästä noin 700 euroa. Viikolla se kävi ylimmillään 712 eurossa. Ensi vuoden elokuun hinta oli perjantaina 580 ja marraskuun noin 570 euroa tonnilta.

Markkinoilla vallitsee siis odotus, että tarjontatilanne on vuoden päästä nykyistä runsaampi, mutta edelleen selvästi tiukempi kuin viime vuosina.

Vehnän ja ohran hinnat ovat nyt kotimaassakin ennätyksissä. Luonnonvarakeskus Luken tilaston mukaan vuonna 2012 leipävehnän hinta kävi noin 240 eurossa tonnilta. Nyt ylimmät ostotarjoukset ovat yli 260 euroa.

Rypsistä ja rapsista kotimaassa tarjotaan korkeimmillaan 694 euroa.

Ennätystasolla ovat maatalouden kustannuksetkin.

Yhdysvaltojen maatalousministeriö Usda julkaisi viime viikolla marraskuun raporttinsa maailman maataloustuotteiden tarjonnasta ja kysynnästä.

Maailman vehnäsatoennustetta laskettiin hiukan lokakuun ennustetta pienemmäksi. Satoarvio on nyt 775 miljoonaa tonnia.

Kulutusarviota hiukan nostettiin aiemmasta 787 miljoonaan tonniin. Näin ollen varastot kutistuvat ennätyssadosta huolimatta 12 miljoonaa tonnia ja olisivat ennusteen mukaan kauden päättyessä 275 miljoonaa tonnia.

Maissilla satoennusteet nousivat niin Yhdysvalloissa, EU-alueella, Argentiinassa kuin useissa Afrikan maissa.

Ohralla satoarvioita laskettiin EU:ssa, Venäjällä ja Ukrainassa.

Rehuviljoilla sekä tuotanto- että kulutusmäärä kasvavat maailmalla niin lokakuun ennusteesta kuin edellisestä kaudesta. Varastoihin odotetaan pientä kasvua.

Yhdysvaltojen soijan tuotantomäärää alennettiin aiemmista arvioista. Samalla kuitenkin vienti Yhdysvalloista on ollut aiempaa vaisumpaa, jolloin soijavarastot Yhdysvalloissa kasvavat.

Myös Argentiinassa soijasato pienenee. Siten maailman soijapapuvarastot aavistuksen pienenevät kauden päättyessä. Kiinassa soijavarastot pienenevät, koska maa on vähentänyt tuontiaan.

Sianlihan keskihinnan lasku EU-maissa on marraskuun alussa pysähtynyt 1,28 euroon kilolta. Marraskuun alun viikko 44 oli kesäkuun puolivälin jälkeen ensimmäinen viikko, jolloin EU-maiden keskihinta ei laskenut.

Suunta oli kuitenkin edelleen alas osassa maita, kuten Tanskassa ja Saksassa.

Suomessa e-luokan lihan keskimääräinen hinta on aavistuksen noussut ja oli 1,62 euroa kilolta.

Ruotsissa hinta on yli kahden euron.

Viikolla 44 porsaan keskimääräinen hinta EU-alueella oli 0,1 prosentin laskussa edeltävään viikkoon verrattuna.

Laskun loiventuminen herättää ajatuksen: olisiko pitkän pudotuksen jälkeen pohja nyt saavutettu. Saksassa porsaan hinta on nyt alle puolet siitä, mitä se oli kesäkuussa.

Lannoitteiden hinnoissa on tasaantumista.

Belor Agron tuotteiden hinnat eivät ole pariin viikkoon juuri muuttuneet.

Cemagrolla parin viikon sisään hintoihin on tullut korotuksia. Valikoima on kaventunut aiemmasta.

Raakaöljyn hinta pysyi viime viikon yli 80 dollarissa tynnyriltä.