Maatilojen määrä jatkaa laskuaan – pellot pysyvät silti viljelyssä, mutta yhä useampi on vuokrattu

Osakeyhtiöt yleistyvät maataloudessa tasaisesti. Niiden osuus on silti edelleen vähäinen.

Sanne Katainen

Lypsykarjatilojen määrä on laskenut 5 000:een. Kuvituskuva.

Maatiloja ja puutarhayrityksiä on Suomessa jäljellä 44 700, kertoo Luonnonvarakeskus Luke. Viime vuoteen verrattuna vähennystä on 900 yrityksen verran. Kymmenen vuotta sitten, vuonna 2011, tiloja oli vielä lähes 58 300.

Maakunnista eniten yrityksiä on Etelä-Pohjanmaalla, 5 200, toiseksi eniten Varsinais-Suomessa, 4 700. Vähiten tiloja on Kainuussa, alle 600.

Tiedot perustuvat Luken maatalous- ja puutarhayritysten rakenne -tilaston ennakkotietoihin, jotka julkaistiin tiistaina.

Tilojen määrän väheneminen ei ole vaikuttanut viljelyssä olevan peltomaan määrään. Näin ollen tilojen keskimääräinen peltoala on kasvanut. Keskimäärin suomalaisella tilalla on viljelyssä tänä vuonna 51 hehtaaria peltoa, kun vielä kymmenen vuotta sitten ala oli 41 hehtaaria.

Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla keskipinta-ala on jo yli 60 hehtaaria.

Yhä suurempi osuus tilojen peltoalasta on vuokrattua. Vuokrattu peltoala kasvoi viime vuodesta vajaalla 77 000 hehtaarilla 850 000 hehtaariin.

"Tähän asti maatalousmaa on löytänyt käyttäjänsä ja lopettaneiden tilojen pellot on joko vuokrattu tai myyty toisille maatiloille. Toinen asia on sitten se, miten pelloille tulee jatkossa käymään", pohtii yliaktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen Luken tiedotteessa.

"Tällä hetkellä noin 45 prosenttia käytössä olevasta maatalousmaasta on nurmikasvituotannossa tai kesannoituna. Jos kotieläintuotanto merkittävästi vähenee, vapautuu myös nurmikasvialaa muuhun käyttöön. Mitä niillä jatkossa viljellään ja miten suuri osa siirtyy ympäristönhoidollisiksi alueiksi, nähdään tulevina vuosina."

Tänä vuonna 70 prosentilla tiloista päätuotantosuuntana on kasvinviljely. Kotieläintuotantoa harjoittaa 22 prosentilla tiloista. Loput tilat ovat sekatiloja, joilla ei ole yhtä selkeää päätuotantosuuntaa.

Vielä vuonna 2011 kasvinviljelytilojen osuus oli 58 prosenttia ja kotieläintuotannon 33 prosenttia.

Maitotilojen määrä on vähentynyt vuoden 2011 vajaasta 9 600:sta 5 015:een. Tilaston kokoamisen jälkeen väheneminen on jatkunut: MT uutisoi 1.11. määrän laskeneen alle 5 000:een.

Ylivoimainen enemmistö tiloista, noin 85 prosenttia, toimii edelleen perheviljelminä, mutta yhtiöitettyjen tilojen määrä kasvaa tasaisesti. Osakeyhtiömuotoisia tiloja on tänä vuonna 1 200, mikä on kolme prosenttia kaikista tiloista.

Yhtymien määrä on hienoisesti vähentynyt. Niiden määrä painui ensi kerran kymmeneen vuoteen alle 4 000:n.