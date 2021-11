Maidonkulutus Euroopassa nousee, mutta kulujen kasvu on monelle sietämätön taakka – "Osa viljelijöistä on muuttanut ulkomaille"

Suomi on maidonkulutuksen suhteen vastavirrassa.

Tuulikki Viilo

Hollannissa korkea peltomaan hinta haastaa viljelijät. Kuva hollantilaiselta maitotilalta.

Tilat vähenevät, kulut nousevat, kahvipöytiin katetaan kyytipojaksi kaurajuomia.

Silti pinnan alla yksi asia näyttää jatkavan nousuaan: maidonkulutus.

Asiasta kertoi PI Maitoforumissa kansainvälisten maatalousmarkkinoiden asiantuntija Klaas Johan Osinga hollantilaisten maatalousyrittäjien yhteistyöjärjestö LTO Nederlandista.

Erityisesti juuston, voin ja kerman kulutuksen odotetaan EU-alueella nousevan, Osinga kertoo. ”Kasvua on maitotuotteissa enemmän kuin niiden korvikkeissa. Viime vuonna ihmiset söivät kuusi prosenttia enemmän juustoa kuin vuotta aiemmin”, hän mainitsee.

Kotona työskentely ja sitä kautta kokkaaminen näyttäisi nostavan maitotuotteiden menekkiä.

Tilanne on silti haasteellinen. Kustannusten kova kasvu koskee myös Hollantia. Rehu, energia, lannoitteet ja jopa rakennusmateriaalit ovat aiempaa hintavampia.

”Maitomarkkinat nousevat ja laskevat, mutta viime aikoina sykli ei ole ollut normaali”, Osinga kuvailee. Vaikka hollantilaisen osuuskuntajätti Campinan maidon tuottajahinta ylittää pian 40 senttiä, se ei riitä.

Tiiviisti asutussa Hollannissa maa on hyvin kallista. Osingan kotiseudulla, maan pohjoisosissa Friisinmaalla, peltomaa maksaa keskimäärin 60 000 euroa hehtaarilta. ”Etelässä se on vielä kalliimpaa. Osa viljelijöistä on muuttanut ulkomaille.”

Moni on myös menettänyt luottamustaan EU:hun. Protektionismi nostaa Euroopassa päätään, Osinga kertoo. Silti EU on yhä maitotuotteiden nettoviejä, joka on riippuvainen kansainvälisistä kauppasopimuksista.

Suomen kehitys näyttää hieman toisenlaiselta. Maidonkulutuksen odotetaan täällä laskevan nykyisestä, kertoo tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta. Lasku ei kuitenkaan ole iso ja dramaattinen, hän jatkaa.

Täällä nestemaidon kulutus on edelleen suurta moniin maihin verrattuna. Vähäisintä se on Euroopan maista Unkarissa ja Bulgariassa. Maitoa syödään enemmän kuin juodaan.

Maitotuotteiden kokonaiskulutus on Suomessa säilynyt melko ennallaan 1970-luvun puolivälistä lähtien, Niemi kertoo. 2015 nähtiin piikki, mikä voi selittyä halvan ”Putin-juuston” myynnillä.

Tuotanto kuitenkin vähenee. Vuonna 2020 maitoa tuotettiin Suomessa noin 4,1 prosenttia eli 93 miljoonaa litraa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Laskun odotetaan jatkuvan.

Tuottajahinnan ero muiden EU-maiden tuottajahintoihin on myös kaventunut.