Ylläksen poika Tunturi myytiin keinosiemennykseen – kiinnostusta käyttöön myös Ruotsissa

Satatonnari Ylläs on erityisen kestävä ja hyvätuottoinen pohjoissuomenkarjan lehmä.

Riitta Niiranen

Tunturi-sonnivasikka syntyi 2.9. Tampereen Ahlmanilla.

Pohjoissuomenkarjan lehmän Ylläksen sonnivasikka Tunturi on varattu keinosiemennyskäyttöön, tiedottaa Ahlman.

Ylläs on ollut kiinnostava sonninemä jo pitkään ja sen poikaa on haviteltu jo aiemminkin keinosiemennykseen, kertoo sonnin hankkimisesta vastaava Viking Geneticsin sonnianalyytikko Katarina Hägg Ahlmanin tiedotteessa.

”Ylläs on erityisen hyvä pohjoissuomenkarjan lehmä, hyvätuottoinen ja kestävä. Nyt taitaa olla viimeiset hetket käsillä. Toista sonnia ei välttämättä enää tule”, Hägg perustelee.

Viking Genetics hankkii vuosittain keinosiemennykseen 6-8 länsisuomenkarjan sonnivasikkaa ja muutaman itäsuomenkarjan ja pohjoissuomenkarjan sonnivasikan.

Tunturin emä Ylläs täytti lokakuun lopussa 14 vuotta. Satatonnarin arvonimen Ylläs sai kesäkuussa 2021. Se on toinen yli satatuhatta litraa lypsänyt lapinlehmä.

Ikäisekseen se on hyvässä kunnossa, syö ja lypsää mainiosti, kertoo maatilamestari Harri Ala-Kapee.

Hyvinvoiva Ylläs jatkaa eloaan karjassa normaaliin tapaan, ja se siemennetään seuraavan kerran ensi vuoden alussa Päivölän NilsAslakilla.

Sonnivasikka Tunturi on syntynyt 2. syyskuuta. Sen isä on ruotsalaisen tunturilehmärotua, fjällkota, edustava sonni Aragorn. Myös ruotsalainen rotuyhdistys puolsi Tunturin ostoa keinosiemennykseen ja sielläkin on kiinnostusta sonnin käyttöön.

Tutkimusten mukaan Tunturi periyttää haluttua maidon beta-kaseiini A2A2-muotoa sekä AA-kaseiinia. Testien mukaan sonnivasikalla ei ole perinnöllistä sokeutta aiheuttavaa geeniä RP1. Mitään estettä sonnin ostolle ei siis ollut.

Tunturi on väritykseltään perinteinen rotunsa pohjoissuomenkarjan edustaja; sillä on mustat korvat ja turpa sekä kyljissä ja jaloissa mustia pilkkuja.

Vasikka saa vielä kasvaa Ahlmanilla Tampereella jonkin aikaa. Tammikuussa se siirretään Hollolaan karanteeniin muiden keinosiemennykseen lähtevien sonnipoikien kanssa. Sieltä matka jatkuu aikanaan Ruotsiin Skaran sonniasemalle.

Siementuotantoaan sonnit aloittelevat vajaan vuoden iässä.

Hollolassa on tälläkin hetkellä karanteenissa alkuperäisrotuinen länsisuomenkarjan alkiovasikka Ahlmanin Tauno, jonka emä on Ahlmanin Anette. Ahlmanin suomenkarjasta on ostettu keinosiemennykseen Tunturi mukaan lukien jo 13 sonnia.

Lue myös: Tunturilehmät ovat pandaa harvinaisempia – silti pohjoismaisia perinnemaisemia laiduntavat usein tuontirodut

Vera Loimuvirta

14-vuotias pohjoissuomenkarjan lehmä Ylläs on toinen rotunsa satatonnareista. Se on edelleen hyvässä kunnossa ja siemennetään seuraavan kerran ensi vuoden alussa.