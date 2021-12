Pahimman yli joulukorttien avulla? Kohonneet kustannukset ja koronatuen evääminen ajoivat villasikatilan vaikeuksiin, emäntä keksi poikkeuksellisen ratkaisun: "Kortilla voi kertoa tukevansa eettistä tuotantoa"

Johannes Tervo

Suoramyyntiin panostavan Joutsin tilan laitumilla kasvatetaan mangalitza-villasikoja.

Aina ei tunnu riittävän, että tekee töitä oikeaksi näkemänsä asian eteen. Vaikka eläinten hyvinvointi kiinnostaa suomalaisia yhä enemmän, useammat eettisempään tuotantoon panostavat pientilat kamppailevat selviytyäkseen koronan ja kohoavien kustannusten keskellä.

Polttoaine- ja lannoitekustannukset ovat nousseet viime syksystä 30 prosenttia. Lisäksi viljasato jäi lähes puolta pienemmäksi kuin viime vuonna, joten rehuviljaa on ostettava myös tilan ulkopuolelta, kertoo Pohjanmaalla Mustasaaressa sijaitsevan Joutsin tilan somepäivitys.

Kekseliäisyys on valjastettu toiminnan jatkamiseksi. Tila myy nyt verkkosivuillaan joulukortteja, joiden tuotto käytetään rehujen hankintaan ja tilan toimintojen ylläpitoon.

Emäntä Taru Joutsi törmäsi ideaan tukikorttikampanjasta Facebookin Naisyrittäjät-ryhmässä. Hän oli perehtynyt mediaan ja markkinointiin, joten kortit ja kampanja syntyivät omin voimin.

”Jotakin oli pakko tehdä. Tilojen tuet ovat olleet olemattomia.”

Ensimmäisellä hakukierroksella tila sai alkutuotantoon suunnattua koronatukea.

Toisella eteen tuli odottamattomia ongelmia. Tilan omaa viljaa ei laskettu korvattavaksi rehukustannukseksi. ”Kun olisi tämän tiennyt, olisin myynyt rehun naapurille ja ostanut seuraavana päivänä takaisin”, Joutsi puuskahtaa.

Luomumallasohraa ei myöskään laskettu erikoistuneen tuotannon piiriin. Tuki jäi saamatta, mikä teki merkittävän loven tilan talouteen.

Kinkkukauppa on joulun alla käynyt hyvin. Pakkaseen sikoja on päätynytkin vilkkaasti, sillä eläinmäärää on ollut pakko vähentää rehukulujen hillitsemiseksi. Tilan pääluku on pudonnut liki puolella.

Mangalitzat ovat yhä pariskunnan päätoiminen tulonlähde. ”Kokeiltiin käydä vieraalla töissä, mutta aika ei yksinkertaisesti riitä. Haluamme hoitaa eläimet rauhassa ja hyvin.”

Taru Joutsi voi samastua myös hiljattain toimintansa lopettamiseen päätyneen Ollikkalan sikatilan tilanteeseen. Ollikkala oli edelläkävijä esimerkiksi porsaiden immunokastraation käytössä.

Tilanne tuntuu Joutsista epäreilulta: Ne jatkavat, jotka voivat vielä jostakin nipistää, mutta hyvinvointiin panostavat ovat vaikeuksissa.

Eläinaineskin olisi nyt kohdillaan: karjut tekevät isoja pahnueita. Tilan rakenteita on kehitelty sioille entistä sopivammiksi. Lähialueen ravintoloissa kiinnostus on kasvanut, mutta tuotantoa ei kasvateta hetkessä, Joutsi muistuttaa. Kestää liki kaksi vuotta saada uusi sukupolvi teurasikäisiä sikoja ja siksi ajaksi rehukulut on saatava katettua.

Korttikampanjan hän toivoo auttavan pahimman yli.

”Joulukortin voi laittaa vaikka jääkaapin oveen. Vaikka ei ostaisi lihaa, voi tukea eettistä tuotantoa ja kertoa haluavansa auttaa siinä, että sellainen tuotanto säilyy ja kehittyy.”

S-ryhmän päätös viimeinen naula arkkuun: Tuotantoeläinten hyvinvoinnin uranuurtaja Ollikkalan sikatila lopettaa toimintansa