Myös A-Rehu valmis tuomaan viljaa tarvittaessa: "Emme voi jättää kenenkään karjaa ruokkimatta."

Pekka Fali

Surkean satovuoden seurauksena kotimainen vilja uhkaa loppua ennen seuraava satokautta. Kuvituskuva.

Rehuviljan pula kotimaassa on lähes vääjäämättä johtamassa viljan tuontiin jo nopealla aikataululla.

Huhuja viljalaivoista on jo liikkeellä. Esimerkiksi HKScanin Jari Leija arvioi, että jonkun viljaa on lopulta tuotava, sillä muuten se ei riitä.

Samoilla linjoilla on myös A-Rehun toimitusjohtaja Reijo Flink.

"Viimeisten satotietojen ja varastoarvioiden mukaan rehuviljaa ei Suomessa ole tarpeeksi, jotta se riittäisi seuraavaan satokauteen", Flink vastaa MT:lle sähköpostitse.

"Rehuteollisuus varmaan pääosin saa tarvitsemansa viljan, mutta kotieläintilojen viesti on se, että vilja ei liiku edes kaikkien aikojen huippuhinnoilla. Tiloilta on tullut hätähuutoja, että he eivät saa mistään ostettua viljaa."

Aiemmin A-Rehu on sitoutunut vahvasti käyttämään vain kotimaista viljaa. Nyt viljaa ollaan kuitenkin valmiita myös tuomaan, jos tilanne sitä vaatii.

"Aiemmin kotimaan vilja on riittänyt, joten tuontiin ei ole ollut tarvetta. Kun viljaa ei ole riittävästi kaikkien kotieläinten ruokintaan joka hetki, niin A-Rehu voi tarvittaessa sitä tuoda vaikka olemme siitä aina tähän saakka kieltäytyneet", Flink kommentoi

"Emme voi jättää kenenkään karjaa ruokkimatta."

Viljan hinnat ovat nousseet kotimaassa ennätyskorkealle, mutta kotimainen vilja on silti vielä edullisempaa kuin tuontivilja. Flinkin mukaan viljaa tarvitsevat pyrkivät nyt haalimaan sitä riittävästi sieltä mistä voivat, mutta kovakaan hinta ei lisää saatavilla olevan viljan määrää kotimaassa.

Maailmalla viljan hinnannousu on taittumassa. Nähtäväksi jää, miten se vaikuttaa Suomen viljanhintoihin tulevaisuudessa. Niukkuuden luulisi pitävän hinnan korkeana, mutta toisaalta nousu syksyllä on ollut nopeaa.

"Ennustaminen on vaikeaa. Hintataso on syksyllä sen verran noussut, että käänne alaspäinkin voi olla pian edessä."

Kotimaisen viljan kokonaismäärän lisäksi ratkaisevaa on myös se, että sitä on karjatiloille jatkuvasti saatavilla. Flink muistuttaakin, ettei viljan saatavuutta tai sopivaa hintaa voi jäädä odottamaan, vaan sitä pitää olla tiloilla jatkuvasti.

"Karjan ruokinta ei ole mikään viivytyslaji, kuten tupo-neuvottelut, vaan sitä rehua on kaukalossa oltava."

Viljan korkean hinnan siirtymistä tuottajahintoihin Flink ei lähde ennustamaan.

"Lihan tuottajahintaa on nostettu kesästä alkaen kaikissa lihalajeissa. Kilpailullisista syistä en arvioi tulevaa. Sen voi kuitenkin todeta, että tilojen näkökulmasta tarvetta edelleen on."