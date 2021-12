Sähköinen viljapassi kertoo kuluttajalle viljatuotteen matkasta – ensimmäinen käyttäjä loviisalainen Malmgårdin kartano

Maija Partanen

Malmgårdin kartano tunnetaan muun muassa spelttituotteistaan.

Loviisalaisen Malmgårdin kartanon spelttisihtijauhoa ostava voi kohta skannata pakkauksessa olevan QR-koodin älypuhelimellaan ja saada lisätietoa tuotteesta ja sen matkasta.

Cinia ja Second Thought ovat kehittäneet sähköisen viljapassin, josta niiden mukaan hyötyvät niin tuottaja kuin kuluttaja.

Yritykset alkoivat kehittää palveluiden yhteiskonseptia reilu vuosi sitten. Sitä ennen Cinia oli kehittänyt sähköistä viljapassia Vilja-alan yhteistyöryhmä Vyrin kanssa ja Second Thought yksilöllistä tuoteseurantaa.

Viljapassi on viljalähete ja kuormakirja, jota käytetään maatilojen ja viljakaupan sekä -teollisuuden tiedonsiirtoon, kun viljaerä myydään ja toimitetaan tilalta eteenpäin. Passi yhtenäistää alan käytäntöjä ja parantaa kotimaisen viljaketjun jäljitettävyyttä.

Sähköinen versio, eViljapassi, eroaa perinteisestä paperisesta viljapassista monella tavoin. Digitaalinen passi dokumentoi viljaerän koko matkan maatilalta myllylle ja eteenpäin. Se helpottaa viljelijän paperitöitä ja ajankäyttöä sekä viljaerien kuljetuslogistiikkaa.

Uuden eViljapassin ottaa ensimmäisenä käyttöön Malmgårdin kartano.

eViljapassin tiedot tulevat tuotteen QR-koodille aluksi kahden tuotteen pakkauksiin: Malmgårdin spelttisihtijauhoon ja kaurahiutaleeseen.

"eViljapassin ja digitaalisen tuotetiedon avulla voimme kertoa suoraan kuluttajille, että teemme puhdasta, kotimaista ruokaa", kertoo Malmgårdin kartanon isäntä Henrik Creutz.

Kuluttajatietoihin voi lisätä tuotteen tarinan lisäksi esimerkiksi reseptejä ja vinkkejä tuotteen käyttöön.

"Malmgård valikoitui Cinian ja Second Thoughtin yhteistyökumppaniksi, sillä pienenä ja notkeana tuottajana se pystyy kokeilemaan ja todentamaan ketterästi, että ketju ja järjestelmä toimivat", kertoo Cinian kehityspäällikkö Jyrki Hyyrönmäki.

"Digitaalinen tuotetieto eli UPIDS IO on kuluttajalle kuin digitaalinen konsulentti, joka kertoo, millainen tuote on ja miten se on tehty. Tuottajalle ekosysteemin avaaminen ja suora yhteys kuluttajaan kannustaa paitsi tekemään hyviä tuotteita, myös esimerkiksi vähentämään ilmastopäästöjä", kuvaa Second Thoughtin toimitusjohtaja Jani Kasanen.