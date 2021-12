Kylän viimeinen navetta hiljeni ja 30 vuoden maidontuotanto päättyi – Yle teki dokumentin Vuorenlahden kylässä sijaitsevan lypsykarjatilan viimeisestä kesästä

Monenlaisia päiviä on, mutta työ on suonut myös onnistumisen kokemuksia.

Jaana Polamo / Yle

Timo Liimatainen ehti olla maitotilallinen 30 vuotta.

"Prtui, tule!"

Ikiaikaiset kutsut kaikuvat, kun ayrshiret käyskentelevät sarviaan heilutellen laitumelta omille paikoilleen parteen. Pian kutsuhuutoja ei täälläkään enää kuulla.

Maitotilojen määrä Suomessa vähenee. 2000-luvulla lypsykarjasta on luopunut 14 000 tilaa.

Yksi hiljentyneistä navetoista sijaitsee Viitasaaressa Vuorenlahden kylässä. Yle seurasi dokumenttia varten maitotilan viimeistä kesää.

Viimeisen kesän koittaminen näkyy tilan töissä. Rehuja ei tarvitse enää tehdä, eikä viljaa kylvää.

60-vuotias Timo LiimataInen on asunut kotitilalla koko ikänsä ja viimeiset kuusi vuotta hoitanut tilaa yksin. Hän ehti olla maitotilallinen puolet elämästään. Tila on velaton, mutta tulotkin ovat pienet.

"Jotenkin olen pärjännyt, vaikka en kovin leveästi, niin kuitenkin."

Yksinyrittäminen on työntäyteistä, Liimatainen summaa. Monenlaisia päiviä on, mutta työ on suonut myös onnistumisen kokemuksia.

Karjaa ei tarvitse kokonaan teuraaksi laittaa, vaan Liimatainen on saanut osan lehmistään onnekseen kaupaksi. Silti lopputulos on sama: hiljainen navetta.

Dokumentissa seurataan, kuinka lehmät talutetaan yksi kerrallaan auton kyytiin.

"Iltapäivällä lämmitän saunan", Liimatainen toteaa. "Huomenna käy vielä maitoauto – sen verran on pehmeä lasku."

Dokumentti on nähtävillä Yle Areenassa.