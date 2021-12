Ranskan ja Itävallan maatalousministerit vaativat EU-alueelle lisää kasviperäisten proteiininlähteiden viljelyä

EU on esimerkiksi soijan suhteen riippuvainen EU:n ulkopuolisesta tuonnista.

Riitta Mustonen

Alle prosentti maailman soijasta tuotetaan EU:ssa.

Itävallan ja Ranskan maatalousministerit Elisabeth Köstinger ja Julien Denormandie allekirjoittivat yhteisen vaatimuksen, jonka mukaan Euroopan komission tulisi kehittää eurooppalaista proteiinistrategiaa ja vähentää riippuvuutta soijan tuonnista.

"Tuotamme Euroopassa vain yhden prosentin maailman soijasta. Tämä on iso ongelma, joka tarvitsee EU-tason ratkaisun. Siksi yhdessä ranskalaisen virkaveljeni Julien Denormandien kanssa vaadin EU:n komissiota viimeinkin esittämään EU:n proteiinistrategian. Eurooppalaisen soijatuotannon laajentaminen ja tuonnin vähentäminen on oltava tavoitteemme", Köstinger sanoo.

Ministerien mukaan eurooppalainen maatalous on todistanut joustavuutensa koronapandemian keskellä, sillä edullista ja korkealaatuista ruokaa on ollut tarjolla riittävästi. Kasviperäisten proteiininlähteiden tuotantopotentiaalista huolimatta EU on edelleen riippuvainen tuonnista.

Kasviperäisen proteiinin tuotantoa lisäämällä EU vastaisi sekä Fit for 55 -ilmastopaketin että Pellolta pöytään -strategian ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, ministerit toteavat.

Ministerit korostavat, että paikallinen tuotanto yltää Euroopan korkeisiin standardeihin ja vähentää tuotteiden kuljetusmatkoja. Se myös helpottaisi kasvinjalostuksen suunnittelua niin viljelijöiden kuin kuluttajienkin tarpeisiin ja auttaisi monipuolistamaan proteiininlähteitä, kun kuluttajille voitaisiin tarjota lähellä tuotettuja palkokasveja.

Ministerin mukaan EU:n tulisi tukea EU:n maataloustutkimuksen pysyvän komitean tutkimusta aiheesta.

"Kasviperäisten proteiininlähteiden edistäminen on äärimmäisen tärkeää niiden ilmastolle aiheutuvan hyödyn ja ihmisten ja eläinten ravinnon takia sekä siksi, että emme voi enää turvautua metsäkatoa aiheuttaviin tuontituotteisiin", Denormandie toteaa.