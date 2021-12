Sokerijuurikkaan toimialasopimus syntyi, euro lisää yksivuotisiin sopimuksiin

"Viljan hinta on noussut reilusti, mutta sokerijuurikkaalla hintakilpailuun viljan kanssa ei pystytä vastaamaan."

Pasi Leino

Sokerijuurikkaan ensi vuoden viljelyehdot ovat nyt selvillä.

MTK ja Sucros ovat sopineet uusista sokerijuurikkaan sopimushinnoista ja -ehdoista kasvukaudelle 2022.

"Viljan hinta on noussut reilusti, mutta sokerijuurikkaalla hintakilpailuun viljan kanssa ei pystytä vastaamaan", MTK:n sokerijuurikasneuvotteluryhmän puheenjohtaja Erno Toikka harmittelee.

Nousulle olisi ollut tarvetta, sillä sokerijuurikkaan tuotantokustannukset ovat nousseet viljan tahdissa. Ongelmana ovat kuitenkin pitkät sopimukset.

"Osa ensi kesänä tuotettavasta sokerista on jo myyty eteenpäin ja hinta kaupan kanssa sovittu. Siihen on vaikea enää vaikuttaa ", Toikka sanoo.

Sokerijuurikkaalla aika ensimmäisen lannoitesäkin ostosta viimeisen sokeripussin myyntiin on jopa kolme vuotta, Toikka kertoo. Markkinatilanteen kehitystä on mahdoton niin pitkällä aikavälillä ennustaa.

Yksivuotisiin sopimuksiin tulee kuitenkin euron korotus tonnilta, Toikka kertoo.

Viljelyalan lisäämisestä saa lisäkannustinta: jos viljelijän juurikasala on 10 prosenttia tämänvuotista suurempi, hintaa tulee euro lisää tonnilta. Jos ala on 30 prosenttia suurempi kuin tänä vuonna, tarjolla on vielä puolen euron lisä.

Yksivuotisen kiinteähintaisen sopimuksen perushinta on 27 euroa tonnilta, 110 prosentin kylvöalalla 28 euroa tonnilta ja 130 prosentin kylvöalalla 28,50 euroa tonnilta.

Yksivuotisen muuttuvahintaisen sopimuksen perushinta on 27,75 euroa tonnilta, 110 prosentin kylvöalalla 28,75 euroa tonnilta ja 130 prosentin kylvöalalla 29,25 euroa tonnilta. Näiden hintojen edellytyksenä on, että Sucros Groupin liikevoitto on 4,8 miljoonaa euroa.

Muuttuvahintaisesta sopimuksesta maksetaan vähintään 24,50 euroa tonnilta, vaikka Sucros Groupin liikevoitto jäisi nollaan tai sen alle. 110 prosentin kylvöalalla vähimmäishinta on 25,50 euroa tonnilta ja 130 prosentin kylvöalalla 26,00 euroa tonnilta.

Kolmevuotiset sopimukset jatkuvat ennallaan tulevan vuoden.

Euroopan komissio on halunnut vahvistaa viljelijöiden asemaa markkinoilla niin sanotun UTP-direktiivin avulla. Suomalainen elintarvikemarkkinalaki on muutettu direktiivin vaatimusten mukaiseksi.

Muutosten seurauksena maataloustuotteiden maksuajat viljelijälle lyhenevät ensi vuonna. Uusi toimialasopimus on muutettu vastaamaan elintarvikemarkkinalain muutoksia.

Muilta osin sopimus säilyy käytännössä ennallaan.