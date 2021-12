Lehmien umpeenpanovalmisteiden saatavuudessa vakava häiriö – Fimea arvioi pulan jatkuvan kevääseen saakka

Saatavuushäiriö on laaja, ja koskettaa useita maita, joten umpeenpanovalmisteiden kysyntä EU:ssa on suuri.

Suomessa on kaksi myyntiluvallista lehmälle tarkoitettua antibioottia sisältävää umpeenpanovalmistetta. Toiseen niistä, Umpimycin vet intramammaarisuspensio, kohdistuu saatavuushäiriö, kertoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Häiriön ennustetaan kestävän 31.3.2022 saakka.

Saatavuushäiriö on laaja, ja koskettaa useita maita, joten umpeenpanovalmisteiden kysyntä EU:ssa on suuri. Maahantuojien ponnisteluista huolimatta korvaavien valmisteiden löytyminen on osoittautunut vaikeaksi.

Ainoan käytettävissä olevan umpeenpanovalmisteen, Orbenin retard, varastot eivät näillä näkymin riitä kattamaan normaalia kahden myyntiluvallisen valmisteen käyttötarvetta. Siten on mahdollista, että myös Orbenin retard -valmisteen saatavuuteen tulee katkos.

Fimean saamien tietojen mukaan Orbenin retard -valmistetta maahantuodaan uusi erä helmikuun alussa 2022, jolloin tilanne sen osalta paranee.

Fimea kertoo tiedottavansa, jos tilanteeseen tulee muutos.

Helsingin yliopisto on ohjeistanut eläinlääkäreitä umpeenpanokäytänteistä.

Ohjeiden mukaan lääkkeiden saatavuushäiriön aikana umpilääkitykset tulee kohdistaa ainoastaan eläimiin, joilla on piilevä tai kliininen utaretulehdus umpeutuksen hetkellä.