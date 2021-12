Hiilipäästöjä vähentävälle Koskenkorva-vodkalle lupaava vastaanotto – suomalaisinnovaation raaka-aine viljellään uudistavasti

Koskenkorva Climate Action Vodka on saanut kansainvälisesti positiivista huomiota.

Jarno Mela

Climate Action Vodkan pääraaka-aine on viljelty Jari Eerolan tilalla Hämeenlinnan Tuuloksessa. Arkistokuva Eerolan syysohrasta keväällä 2021.

Viineihin ja väkeviin viinoihin keskittynyt bränditalo Anora lanseerasi vuoden alussa maailman ensimmäisen uudistavasti viljellystä ohrasta tislatun vodkan. Nyt Koskenkorva Climate Action Vodkaa on valmistettu kaksi erää.

Tuote on otettu Anoran mukaan hyvin vastaan sekä kotimaassa että viennissä. Se on palkittu kansainvälisellä The Goodvertising Award -palkinnolla ja se sijoittui kärkeen Spirits Businessin listauksessa yhtenä vuoden 2021 innovatiivisimmista tuoteuutuuksista.

Anora muodostuu entisestä Altiasta ja Arcuksesta.

Climate Action Vodka valmistetaan regeneratiivisesti eli uudistavasti viljellystä ohrasta. Baltic Sea Action Groupin ohjeistama viljelymenetelmä parantaa maaperän kuntoa ja pyrkii muuttamaan peltomaan hiilinieluksi.

Anoran käyttämä regeneratiivisesti viljelty ohra on viljelty Hämeenlinnan Tuuloksessa sijaitsevalla Setälä-Eerolan tilalla.

Peltoja viljellään monipuolisen viljelykierron mukaisesti, muokkaus minimoidaan ja pelloilla käytetään eloperäistä lannoitetta. Vuoden 2020 uudistavasti viljelty sato oli kevätohraa ja vuoden 2021 taas syysohraa. Regeneratiivista ohraa saatiin käyttöön noin 50 tonnia.

Alkutuotannon päästöjen vähentäminen on osa Anoran ilmastotavoitteita. Tuotteiden hiilijalanjäljestä merkittävä osa tulee ohran viljelystä.

"Tavoitteemme on edistää uudistavaa viljelyä Koskenkorva Climate Action Vodkan kaltaisilla tuoteinnovaatioilla sekä tarjoamalla koulutuksia sopimusviljelijöillemme. Olemme matkalla kohti hiilineutraalia omaa tuotantoa, kiitos tislaamon kiertotalouden ja oman biovoimalaitoksen, jotka ovat laskeneet päästöjämme 58 prosentilla vuodesta 2014”, kertoo Anoran viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Petra Gräsbeck tiedotteessa.

