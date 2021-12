Yhä lähes 10 000 Katso-käyttäjää ilman valtuutta – ilman sitä yhtymät, etuudet ja kuolinpesät eivät voi tehdä veroilmoitusta Omaverossa

Juho Leskinen

Omaveroon kirjaudutaan henkilökohtaisella tunnistella, esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sähköiseen veroasiointiin tarvittava Suomi.fi-valtuus puuttuu edelleen tuhansilta sellaisilta Verohallinnon asiakkailta, jotka ovat aiemmin käyttäneet Katso-tunnistetta verottajan palveluihin kirjautuessaan. Verohallinto lähetti joulukuun alkupuolella muistutuskirjeen Katso-palvelun lakkauttamisesta 9 300 asiakkaalle.

Vielä runsas vuosi sitten Katson käyttäjiä arvioitiin olevan mahdollisesti jopa 150 000. Todellinen määrä ei kuitenkaan ollut näin suuri, sillä osalla asiakkaista ei ole ollut toimintaa välttämättä enää vuosiin, kertoo ylitarkastaja Juha Kartano Verohallinnosta.

Katso-palvelun lakkauttaminen kosketti silti useita kymmeniä tuhansia verottajan asiakkaita. Verohallinto pidensi Katson käyttöaikaa kahteen otteeseen, ensin viime vuodenvaihteessa ja uudelleen huhtikuussa.

Ainakin Verohallinnon sähköisiä palveluita aktiivisesti käyttävät asiakkaat ovat ilmeisesti jo hoitaneet valtuusasiat kuntoon. Tämän voi Kartanon mukaan päätellä siitä, että Katson alasajon jälkeen Verohallintoon ei tullut asiaa koskevia yhteydenottoja. Myöskään verottajan sähköisten asiointipalveluiden käytössä ei ole näkynyt notkahdusta.

Toisaalta varsinkin monet alkutuottaja-asiakkaat ovat käyttäneet Katsoa vain alkuvuodesta veroilmoitusten palauttamiseen.

Jos alkutuotantoa harjoittava yhtymä tai kuolinpesä ei ole hoitanut Suomi.fi-valtuutta vielä kuntoon, se on syytä tehdä viipymättä. Ensi vuonna maatalouden ja metsätalouden veroilmoituksia ei voi enää antaa Katso-tunnisteella.

Valtaosa verottajan asiakkaista on voinut jo pitkään kirjautua sähköisiin asiointipalveluihin henkilökohtaisilla tunnisteillaan, kuten verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Katson käyttäjiä ovat loppuvaiheessa olleet lähinnä yhdistykset sekä yhtymät, yhteisetuudet, esimerkiksi yhteismetsät, ja kuolinpesät sekä tiettyjen Suomessa toimivien yritysten ulkomaiset edustajat.

Koska kaikkiin viranomaisten sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan nykyisin henkilökohtaisilla tunnisteilla, Katsoa aiemmin käyttäneiden tahojen täytyy valtuuttaa asiointiin tunnisteen omaava henkilö.

Valtuutus annetaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-palvelussa.

Runsas viikko sitten valtuuttaminen helpottui tuntuvasti valtaosalle yhtymistä ja etuuksista, sillä valtuushakemuksen työläs allekirjoitusrumba hoituu nyt useimmilla asiakkailla pankkitunnisteilla tai mobiilivarmenteilla, Kartano kertoo.

Tähän asti valtuushakemus on pitänyt tulostaa paperille ja kerätä siihen kaikkien jäsenten allekirjoitukset. Tämän jälkeen allekirjoitettu hakemus sekä kaikkien jäsenten passi tai henkilökortti piti skannata ja tallentaa sähköisen hakemuksen liitteeksi.

Monimutkainen operaatio aiheutti paljon virheitä, ja puutteellisesti täytettyjä hakemuksia palautui Digi- ja väestötietovirastosta runsaasti takaisin asiakkaille täydennystä varten.

Kartanon mukaan on myös mahdollista toimia niin, että osa jäsenistä allekirjoittaa entiseen tapaan tulostetun hakemuksen ja osa allekirjoittaa hakemuksen verkkopankkitunnuksillaan. Oleellista on edelleen se, että hakemuksessa on jokaisen yhtymän, etuuden tai kuolinpesän jäsenen allekirjoitus ja todiste allekirjoittajan henkilöllisyydestä.

