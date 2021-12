Suomenkarjan kasvattajat hengähtivät helpotuksesta – tuottajan mukaan cap-suunnitelman kanssa pystytään elämään

Jaana Kankaanpää

Suomenkarjaa on kolme rotua: länsisuomenkarja, pohjoissuomenkarja eli lapinlehmä sekä kuvan itäsuomenkarja eli kyyttö.

"Ei ole täydellinen mutta sen kanssa pystytään elämään", kommentoi Suomenkarja ry:n hallituksen puheenjohtaja Anne Rintamäki Suomen cap-suunnitelmaa alkuperäistuen osalta.

Hän korostaa, että paljon riippuu nyt siitä, millaisia kansallisesti laadittavat tarkat tukiehdot aikanaan tulevat olemaan.

Vielä kesäkuussa suomankarjaväki pelkäsi, että luonnosteltu malli alkuperäistueksi vaarantaa koko suomenkarjan säilymisen.

Yksi suurimmista huolenaiheista oli, miten karjasta poistetun eläimen voi tukivuoden aikana korvata. Nyt suunnitelmaan on kirjattu, että tuki maksetaan niistä eläimistä, jotka ovat tilalla koko vuoden. Korvauseläimen voi ottaa tilan omista eläimistä.

Rintamäen mukaan tilanne on kuitenkin edelleen ongelmallinen.

"Ei voida vaatia, että tila pystyy vuoden alussa ilmoittamaan kaikki mahdolliset eläimensä. Lisäksi vaatimus vain oman tilan eläinten käyttämisestä sulkee pois eläinten ostamisen muualta. Eläimiä on voitava ostaa, jotta suomenkarjan geeniperimä säilyy monipuolisena."

Suunnitelmassa tukikelpoisten eläinten ikäraja kiristyy mutta onneksi eläinkohtaiset tukitasot nousevat, Rintamäki sanoo. Hyvää on myös 1-vuotinen tukimalli, johon on monivuotista helpompi lähteä mukaan.

Sukusiitoslaskurin käyttöönottamiseen on kahden vuoden siirtymäaika, kuten tuottajat esittivät. "On hyvä asia, että sukusiitosta aletaan tarkastella. Tarvitaan selvitys siitä, millainen suomenkarjapopulaatio geeniperimältään on. Mitkä ovat ne tärkeimmät sukulinjat, jotka halutaan säilyttää."

"Me tuottajat toivomme yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön ja geenivaraohjelman kanssa kehityskohteista ja tulevaisuuden suuntaviivoista, jotta kaikilla on selkeät ja yhteiset tavoitteet."

