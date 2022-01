Vuoden mehiläistarhaaja uskoo puutarhainnostuksen heijastuvan myös hunajan tuotantoon ja jakaa maanviljelijöiden kannattavuusmurheen: "Alkutuottaja on pistetty niin koukkuun kuin voi"

Kaustislainen Aappo Valo valittiin vuoden 2022 mehiläistarhaajaksi. Hän on tunnettu Pohjois-Suomessa tuotetuista lajihunajista.

Mari Koistinen

Ennen korona-aikaa Aappo Valo myi suurimman osan hunajistaan suoramyyntinä.

Suomen Mehiläishoitajain Liitto on valinnut vuoden 2022 mehiläistarhaajaksi Aappo Valon Kaustiselta. Valo tunnetaan erityisesti Pohjois-Suomessa tuotetuista lajihunajistaan, joilla hän on vienyt monesti voiton vuosittaisessa Suomen paras hunaja -kilpailussa. Lajihunajalla tarkoitetaan yhdestä kasvilajista tai tietyltä erityiseltä alueelta saatavaa hunajaa.

Keski-Euroopassa lajihunajien tuotannolla on pitkät perinteet, mutta Suomessa niiden tuottaminen on melko uutta. Aappo Valo on ollut uranuurtaja erityisesti hienostuneesta aromistaan tunnetun hillasuonhunajan tuottajana. Lisäksi Valon hunajavalikoimiin kuuluvat muun muassa Tunturihunaja ja Ivalojoen jokivarren kasvustoista kerätty hunaja. Hän tuottaa kotiseudullaan Keski-Pohjanmaalla myös herkullista monikukkahunajaa.

"Se on vähän kuin autokauppiaalla pitää olla myös audeja ja mersuja tarjolla, niin minullakin on näitä erikoishunajia", hän kertoo.

Ennen koronaikaa Valo myi 70 prosenttia tuotannostaan suoramyyntinä erilaisissa tapahtumissa ja toreilla Keski-Eurooppaa myöten. Esimerkiksi saksalaisia asiakkaita Lapin eksotiikka kiinnostaa.

Valo aloitti mehiläistarhauksen jo 43 vuotta sitten, vuonna 1979.

"Silloin alettiin rakentamaan puulaatikoita mehiläisten hoitoa varten ja hankin ensimmäiset pesät. Olen alun perin luontomies, lapsesta asti metsästänyt, kalastanut ja kerännyt kasveja", hän kertoo. Parasta aikaa on hänen mielestään huhtikuun alku, kun luonto herää talviunestaan ja mehiläiset lähtevät liikkeelle.

"Se on mahtavaa."

Ilokseen Valo on huomannut, että mehiläistarhaus kiinnostaa nykyään paljo myös nuoria ihmisiä. "Puutarhanhoito on valtavan suosittua ja mehiläiset kuuluvat luonnollisesti siihen."

Talouspuolella mehiläistarhaajalla on samanlaiset murheet kuin muillakin alkutuottajalla. Ulkomaista hunajaa myydään pilkkahinnalla, eikä suomalainen tuottaja mitenkään voi sellaisten hintojen kanssa kilpailla.

"Alkutuottaja on tänä päivänä pistetty niin koukkuun kuin olla ja voi. Ei tarvitse kuin lihan tai vihannesten tuottajahintoja katsoa, niin kyllä se uskomattomalta tuntuu."