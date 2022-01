"Haluammeko, että ruokamme tuotaisiin yhä enemmän Intiasta, Kiinasta tai Amerikoista?"– Maitotilalla Lapinlahdella vieraillut piispa ilmaisi tukensa tuottajien työlle

Pentti Vänskä

Kuopion piispa Jari Jolkkonen toivoo arvostusta kotimaisille maataloustuottajille. Vuosi sitten hän vieraili Maaherran tilalla Keiteleellä (kuva).

Kuopion piispa Jari Jolkkonen kertoo Twitterissä käynnistään lapinlahtelaisella Hemmingin maitotilalla, jossa Eeva Karppinen käytännössä yksin huolehtii lehmistä ja viljelee peltoja.

Piispa oli halunnut liittää maitotilavierailun osaksi käynnissä olevaa piispantarkastusta.

"Eevan osa on tyypillinen. Hänen työpäivänsä kestää klo 07–22. Uuteen navettaan on investoitu ja velkaa otettu. Tilipussi on pieni", Jolkkonen kirjoittaa.

Piispa Jolkkonen kiitti Eeva Karppista tämän työstä kotimaisessa ruokaketjussa.

"Työn päämääränä on tuottaa kotimaisia, puhtaita ja yhä ympäristöystävällisempiä elintarvikkeita meidän suomalaisten ruokapöytään. Mutta sähkön, polttoaineen ja lannoitteiden hinta on noussut jyrkästi ja yhtä aikaa. Tämä kaikki pienentää viljelijän tuloja. Viime satokausi oli huono, niinpä myös rehua on vähemmän, se on kalliimpaa ja pienentää maidon tuottoa. Vaikutus on vuosia eteenpäin", Jolkkonen jatkaa.

Piispa on pannut merkille, että tuottajat etsivät jatkuvasti uusia keinoja tuottaa ruokaa entistä ympäristöystävällisemmin.

"Uudet säädökset ja vaatimukset maksavat. Investoinnit tehdään pääosin omasta pussista. Uudistukset lisäävät ympäristöystävällisyyttä, mutta tuovat myös viljelijälle kuluja ja/tai velkaa."

Vuonna 2014 Venäjä valtasi Krimin niemimaan, jolloin EU asetti Venäjälle yhä voimassa olevia pakotteita. Ne heijastuvat Jolkkosen mukaan myös Lapinlahdelle sillä esimerkiksi Venäjällä suosittujen Valion juustojen ja muiden maitotuotteiden myynti Venäjälle käytännössä lakkasi.

"Voisi odottaa, että me suomalaiset arvostamme alkutuottajia, jotka kaikista vastoinkäymisistä huolimatta ponnistelevat tuottaakseen ruokapöytiimme puhtaita kotimaisia elintarvikkeita. Tämä ei kuitenkaan näytä olevan enää itsestään selvää", Jolkkonen ihmettelee.

Hänen mukaansa "varsinkin suurissa kaupungeissa ja korkeissa kerrostaloissa on yhä enemmän niitä, jotka arvostamisen sijasta arvostelevat kasvinviljelijöitä, maito- ja lihatilallisia ja syyttävät heitä ilmaston saastuttajiksi tai arvostelevat heidän saamiaan tukia".

"Tämä tuntuu monista viljelijöistä epäreilulta. Kohtuuttomalta, tarpeettomalta ja haavoittavalta. Onko meiltä suomalaisilta hämärtynyt käsitys ruuan alkuperästä ja pitkästä ketjusta. Haluammeko, että ruokamme tuotaisiin yhä enemmän Intiasta, Kiinasta tai Amerikoista?", piispa Jolkkonen kysyy Twitterissä.

